Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
81°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miami proclama el 9 de octubre como el “Día de Amara la Negra”

La presentadora dominicana recibió el homenaje acompañada de sus hijas, Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos

11 de octubre de 2025 - 7:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amara la Negra forma parte del programa "Desiguales" de Univision. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La Ciudad de Miami declaró el 9 de octubre como el “Día de Amara la Negra”, en honor a la presentadora dominicana, por su trayectoria artística, su compromiso con la representación de su cultura y su impacto en la comunidad latina.

RELACIONADAS

El reconocimiento fue entregado durante una ceremonia encabezada por el alcalde Francis Suárez y el comisionado Miguel Ángel Gabela, quienes resaltaron el valor de la cantante como símbolo de orgullo, diversidad e identidad cultural.

“Fue un honor reconocer a Amara la Negra con una proclamación oficial de la Ciudad de Miami por sus extraordinarias contribuciones a nuestra cultura, nuestra comunidad y a esta ciudad que todos llamamos hogar”, expresó Gabela.

Amara la Negra recibió el homenaje acompañada de sus hijas, Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos, quienes presenciaron el acto como testigos de este momento histórico para su madre.

Visiblemente emocionada, la artista expresó su gratitud: “Recibir esta proclamación significa muchísimo para mí, porque no solo representa a Amara la Negra la artista, sino también a la niña que creció aquí en Miami soñando en grande y que hoy recibe este honor de la ciudad que la vio crecer.

Amara, quien actualmente forma parte del programa “Desiguales” de la cadena Univision, destacó que este reconocimiento simboliza la unión entre su carrera artística y sus raíces dominicanas.

Tags
UnivisionMiamitelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: