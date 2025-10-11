Miami proclama el 9 de octubre como el “Día de Amara la Negra”

La Ciudad de Miami declaró el 9 de octubre como el “Día de Amara la Negra”, en honor a la presentadora dominicana, por su trayectoria artística, su compromiso con la representación de su cultura y su impacto en la comunidad latina.

El reconocimiento fue entregado durante una ceremonia encabezada por el alcalde Francis Suárez y el comisionado Miguel Ángel Gabela, quienes resaltaron el valor de la cantante como símbolo de orgullo, diversidad e identidad cultural.

“Fue un honor reconocer a Amara la Negra con una proclamación oficial de la Ciudad de Miami por sus extraordinarias contribuciones a nuestra cultura, nuestra comunidad y a esta ciudad que todos llamamos hogar”, expresó Gabela.

Amara la Negra recibió el homenaje acompañada de sus hijas, Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos, quienes presenciaron el acto como testigos de este momento histórico para su madre.

PUBLICIDAD

Visiblemente emocionada, la artista expresó su gratitud: “Recibir esta proclamación significa muchísimo para mí, porque no solo representa a Amara la Negra la artista, sino también a la niña que creció aquí en Miami soñando en grande y que hoy recibe este honor de la ciudad que la vio crecer”.