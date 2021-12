Michelle Marie Colón Ramírez, Miss Universe Puerto Rico 2021 se siente bendecida, pero sobre todo feliz por el trabajo que pudo realizar en el concurso Miss Universe 2021, donde logró entrar al cuadro de las diez semifinalistas. Así lo expresó a El Nuevo Día en una breve entrevista telefónica mientras viajaba en guagua a Tel Aviv, en Israel.

“Estoy feliz por el trabajo que llegué a realizar en estas dos semanas de competencia porque vi que todo el apoyo de mi país se vio reflejado en tan poco tiempo. En cada salida y cada entrevista yo sentía que no tan solo era Michelle Marie Colón, sino que, realmente, me convertí en Puerto Rico y entiendo que mi propósito se llegó a cumplir durante esta etapa de Miss Universe. Por eso me siento bendecida y feliz”, expresó la joven de 21 años, al tiempo que aseguró que no cambiaría nada de lo que hizo durante la competencia, aunque al parecer sí le hubiese gustado conocer más sobre la gastronomía del país.

De hecho, dijo que siempre estaba pensando en la dieta porque no quería engordar, aunque todas las mañanas se llenaba su plato “con la comida riquísima de Israel” que, según dijo, es muy natural y orgánica. Sin embargo, aseguró que no engordó y que, al contrario, rebajó unas libras.

“Creo que eso ayudó también con cada aparición, con los ‘outfits’ que había coordinado con Helga Ramos, la preparación que había tenido con la organización Miss Universe Puerto Rico, todo fue planeado y, sobre todo, visualizado de la manera que nosotros lo quisimos llevar. Por lo tanto, no cambiaría absolutamente nada”, afirmó con seguridad Michelle Marie, quien también destacó que su participación en el certamen le ha permitido sentir que puede confiar más en sí misma.

“Ha sido el despertar de confiar más en mí y en la capacidad que tengo de lograr toda meta que me ponga en la vida. Cada candidata está en Miss Universe con la meta de lograr esa corona para su país. Pero yo me enfoqué más en el amor y en el apoyo que he logrado no solo en mi comunidad, Loíza y Puerto Rico, sino en otras partes del mundo. Esa fue mi verdadera corona, lograr unir a todas las personas con el sueño que tenía y se convirtió en un sueño colectivo”, añadió la reina boricua.

La joven recordó que, al no ser llamada en el grupo de las cinco finalistas, no tuvo ningún pensamiento de duda de su desempeño o tristeza. “Sentí agradecimiento porque yo estaba ahí con el propósito de lograr la sexta corona, pero también sentí la satisfacción de que esa niña interna se sintiera orgullosa de la mujer que, en ese escenario, fue llamada Puerto Rico y por eso fue que también me sentía feliz y bendecida de estar en la tierra prometida de Dios, de compartir con cada una de las candidatas y saber que cada corazón noble que tuve la oportunidad de conocer, realmente logró que sienta que ahora tengo una hermana en cada país. Eso es lo que me llevé de esta experiencia”, explicó.

A corto plazo, Michelle Marie tiene varias ideas de lo que quiere hacer como Miss Universe Puerto Rico durante su año de reinado. Dijo que es una personas que le gusta mucho las bellas artes y mencionó el canto, baile y estar en los medios de comunicación “porque es algo que como Miss Universe he aprendido a amar más”. Por eso cree que es algo que va a aprovechar.

“Cuando tenemos esta plataforma de comunicarnos con miles de personas, cada palabra tiene su impacto y, sobre todo, ser de inspiración para niños y niñas que quieren escuchar tu historia de vida. Eso es algo que me encantaría hacer dentro de este año como Miss Universe Puerto Rico”, agregó la reina, quien espera en unos años retomar sus estudios y terminar su carrera para convertirse en dermatóloga.

Según dijo la joven, saldría de Tel Aviv para Madrid y “si todas las conexiones (de avión) se logran, estaría llegando a Puerto Rico mañana en la noche.