Miguel Bosé, el destacado cantante español, reconocido por su brillante carrera musical y descendiente de una ilustre familia del arte y el espectáculo, ha conmovido al mundo al revelar por qué perdió su voz en los últimos años.

A través de una emotiva entrevista en el programa español ‘El Musical de Tu Vida’ presentado por Carlos Sobera, Bosé compartió los detalles de un capítulo desafiante en su vida que lo sumió en un profundo silencio.

Los problemas vocales de Miguel Bosé comenzaron en 2019, inicialmente creyendo que se trataba de una afonía temporal. Sin embargo, en 2021, cuando regresó a España, la situación se volvió más grave.

En ese sentido, el cantante se vio forzado a cancelar todos sus conciertos programados en el país debido a la incapacidad de recuperar su voz, llevándolo a un estado de desesperación en el que se vio incluso obligado a comunicarse mediante notas escritas, ya que no podía emitir una sola palabra. La pérdida gradual de su voz fue desde inicialmente volverse ronco hasta llegar al punto de perder completamente la capacidad de hablar. A pesar de estar enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida, Miguel Bosé eligió no comunicar a sus familiares y amigos lo que estaba pasando, ya que generalmente no habla de sí mismo ni de su vida privada.

Las múltiples causas de la afonía

La voz de éxitos memorables como ‘Amor del Bueno’, junto a Reyli Barba, ‘Si tú no vuelves’, ‘Morena mía’, ‘Bambú’ y ‘Amante bandido’ desconocía las causas exactas de su pérdida de voz y consideró diversas posibilidades. En entrevistas previas, cuando habló con Jordi Évole, Miguel Bosé mencionó que consideraba que su problema de voz podía estar relacionado con aspectos emocionales, pero cuando conversó con Pablo Motos, afirmó que todo se debía a un accidente. Explicó que había explorado diversas posibilidades, como causas emocionales, problemas pulmonares y reflujo ácido, y que había intentado todos los tratamientos disponibles en un esfuerzo por superar su afonía.

A lo largo de varios años, Miguel Bosé experimentó una angustia profunda debido a la pérdida de su voz, y anhelaba poder comunicarse nuevamente con sus hijos, así detalló durante una entrevista al presentador de ‘El Hormiguero’, visiblemente emocionado al recordar aquellos días.

El camino hacia la recuperación

Actualmente, Miguel Bosé está sometiéndose a un riguroso entrenamiento diario para fortalecer su espalda. Posteriormente, recibirá sesiones con un foniatra, un profesional especializado en el diagnóstico y tratamiento de trastornos vocales. A pesar de los desafíos, Bosé se muestra optimista y espera volver pronto a los escenarios. Esta posibilidad está en su mente, ya que compartió con Carlos Sobera que tiene la intención de iniciar una gira para el próximo año, específicamente en septiembre. Anunció con entusiasmo: “Por fin vuelve la actividad. Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he ‘tragado’ la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades”.

Además, estableció un plazo de aproximadamente un año para alcanzar una completa recuperación. La noticia de su inminente regreso será sin duda un motivo de celebración para sus seguidores y admiradores de su música en todo el mundo.