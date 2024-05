Miss Gala se lleva a casa el deseo y las recetas para cocinarle a sus hijos: “Resultó ser más complejo”

Su extravagante personalidad, acompañada siempre de vistosos atuendos, eran sus ingredientes principales para su participación en “Super Chef Celebrities”. Sin embargo, la receta de una brandada de bacalao con filete de pescado y coulis de pimiento rostizado no le permitió a Miss Gala continuar frente a los fogones, convirtiéndose en la primera eliminada del “reality show” que se transmite por Wapa TV.

“Estoy frustrada, me siento triste”, expresó Natalia Vázquez, nombre de pila de la “influencer” en entrevista con El Nuevo Día sobre la decisión de los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y José Edgardo Lucca -conocido como Pitmaster Lucca-, los “jueces del Olimpo”.

Para la madre de dos hijos, su temprana salida de la competencia de cocina es una derrota que siente a nivel personal. “Es una metáfora de la misma derrota que siento en mi hogar cuando mis hijos me dicen que no les gustó la comida y que cocine papá”.

Recordemos que la apasionada de la moda entró al “show” con plena sinceridad y dejando muy claro que no entra a la cocina ni por equivocación, por lo que se trataba de un gran desafío para ella. “Dije que esto iba a ser una escuela, lo que jamás me imaginaba era la complejidad en la confección de los platos, que con cero experiencia, no es lo mismo. Eso era lo que yo quería, pero resultó ser un poco más complejo de lo que yo me imaginaba”.

Miss Gala durante su presentación para el programa. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Asimismo, agradeció la invitación y la oportunidad de formar parte del programa de televisión 100% local y que se transmite de lunes a viernes, a partir de las 7:00 de la noche. El gran ganador se llevará $40,000 como premio.

Durante la semana y media de su participación, Miss Gala se enfrentó al calentón de la hornilla con platos como arroz mamposteo con pechuga rellena de mofongo y empanadillas. Pero hubo un plato, que sin duda alguna, le hizo la lucha a la “influencer”, la moussaka. “Fue muy complicado porque a nivel técnico, he aprendido a poder cocinar ciertos platos, sofreír y preparar, pero no es lo mismo cuando una idea es muy abstracta”, comentó sobre el plato de origen griego.

Ya fuera de la competencia, Miss Gala reveló cuáles son los compañeros a quienes considera una muy fuerte competencia. “Yo vengo de una infancia con cero cultura culinaria. Allí hay gente que cocina”, comentó entre risas antes de mencionar a la merenguera Melina León y el productor, Luisito Vigoreaux. “Ellos no se comparan a la inexperiencia de una persona como yo que nunca ha tocado un sartén”.

No obstante, no desea enfocarse en lo malo, pues enfatizó, se lleva a casa muy buenas enseñanzas, a pesar de su corta estancia en el programa, y que agregará a su receta de vida. “Miss Gala fue vulnerable en el show y fue valiente, las dos se valen, somos seres humanos. Este programa lo que me ha dado son las ganas de superar un reto que me azota cada vez que toco una cocina. Ha sido una montaña rusa de emociones, pero siempre lo tomé como una experiencia en la cual quise aprender y poder traer platos que victoriosamente me traigan a mí como mamá, un ‘¡está rico!’”.

Las derrotas, según contó, no la detienen, sino todo lo contrario, la impulsan a continuar más fuerte que nunca. “¡Ahora es que es!, quiero mostrarles a mis hijos que mamá sí puede. Mi historia de triunfo no es el premio monetario… cuando quieres algo lo puedes lograr si tú te lo propones”.

No descarta más “reality shows”

Por otra parte, la dinámica de este tipo de formato televisivo le fascinó, por lo que no descarta la posibilidad de, en el futuro, participar en otro “reality shows”.

“Yo me lanzo a cualquier otro ‘reality’. Son fuertes y la opinión pública también. Pueden traer una secuela grande en el plano personal, pero yo no soy nueva ante la opinión. Pasar por este proceso me está enseñando que formar parte de lo que la gente propone debe ser una mujer en esta sociedad no es por lo que yo lucho”, concluyó diciendo Miss Gala.