Miss Mundo Puerto Rico 2024, Valeria Pérez, comparte su inspiradora travesía para derribar las barreras de comunicación en la comunidad sorda

“Cuando lo atendí, las barreras de comunicación se hicieron bien difícil en algo tan sencillo como tomar una orden de comida. Me sentí mal, me sentí desesperada y sentí mucha empatía porque yo quería poder atenderlo bien, yo quería darle el servicio que se merecía porque era un cliente igual que cualquier otro . En ese justo momento fue que yo dije, ‘yo quiero romper esa barrera de comunicación, yo quiero aprender’. Simplemente, era un trabajo de mesera, pero yo quería dar un buen servicio, que se sintieran bienvenidos e incluidos”, destacó la nueva reina, de 22 años.

“Fue un riesgo que estuve dispuesta a tomar, porque la comunidad no oyente de Puerto Rico es una a la que yo respeto mucho y quiero visibilizarlos. Definitivamente, no quería cometer ningún error y quería llevar el mensaje correctamente. Para mí era bien importante involucrar el lenguaje de señas en esa pregunta porque si estoy llevando un mensaje hacia esa comunidad como parte de mi labor social, lo mejor que podía hacer era incluirlos” , explicó la joven, quien representó al pueblo de Manatí en la competencia, siendo esta su primera experiencia en un certamen de belleza.

Aunque admite que todavía no se siente totalmente segura de hablar mucho en público a través del lenguaje de señas, su plan es continuar tomando clases para ir no solo perfeccionando, sino para continuar dándole alas a lo que representa su proyecto de belleza con propósito, que es uno de los pilares de este certamen a nivel internacional, y al que ha llamado Comunicando Sin Límites.

“Pude participar de una charla en la Escuela de Medicina de Ponce, donde trabajé como activista. Ahí estuve junto a una persona de la comunidad sorda y un doctor. En ese momento aproveché para orientar a todos los futuros médicos sobre la importancia de incluir a las personas no oyentes en Puerto Rico e incluir un intérprete en las áreas de salud. Una de las personas de la comunidad sorda que estaba como invitado, nos contó una historia donde él fue a un audiólogo y le rechazaron el servicio porque no había intérprete. Y tú dices, ¿cómo va a ser posible que tengas esa dificultad y vayas a un audiólogo, que se supone que te dé el servicio y no te lo provea? Desde ese momento confirmé que, si bien siempre quise visibilizarlos, ahora anhelo que se implante algo más riguroso”, agregó la reina, quien se enfrentó a 29 candidatas en el certamen nacional.