La típica experiencia de elegir a la nueva Miss Venezuela 2020 también resultó trastocada al recurrir a un formato diferente causa de la pandemia. Su transmisión fue grabada y sin público, por primera vez en la historia, y Mariángel Villasmil fue anunciada como la nueva reina que representará a Venezuela en el certamen internacional de Miss Universe.

En una rueda de prensa virtual con medios nacionales e internacionales, Villasmil explicó que para mantenerse enfocada durante el proceso del certamen y la noche final, utilizó la estrategia de la visualización para lograr ese título que anhelaba con el corazón.

“Para mí algo fundamental en lo que fue este proceso muy atípico fue el tema de la visualización, porque es un trabajo mental que tuvimos que hacer nosotras para visualizarnos en ese momento de la noche final. Te confieso que para mí la primera la grabación, que fue el opening, fue bastante dura porque soy la típica niña que soñaba con estar en el Miss Venezuela en una noche llena de adrenalina, gritos y ansiedad, y claro, no pudimos vivir eso. Pero el tema de la visualización me ayudó muchísimo en las siguientes grabaciones. Fue un trabajo arduo de visualización y de entender que es un proceso de adaptación, pero que se logra cuando te gusta y te apasiona lo que estás haciendo”, señala.

Aún así, la estudiante de sicología de 24 años, que representó al estado occidental del Zulia, describió que fue para ella una noche mágica en donde vivió el gran momento imaginando que tenía a su familia cerca y a un público llenándola de aplausos.

Esa misma noche del 24 de septiembre en que Villasmil fue coronada, en Puerto Rico se anunció que Estefanía Soto sería la nueva soberana para cargar el título de Miss Universe Puerto Rico. Miss Venezuela 2020 contó que ha estado al pendiente de la elección de Soto, así como de otras candidatas de diversos países elegidas recientemente.

“Con Puerto Rico creo que no he hablado, pero sí he seguido su elección y creo que hemos tenido cierta interacción a través de las redes sociales”, respondió a El Nuevo Día.

En cuanto a qué aspectos de su físico y qué áreas de su preparación la organización quisiera fortalecer, Villasmil contestó que aún están por definirlo, pero que está lista para comenzar a trabajar para lograr una presentación impecable.

“Estamos en días de realizar reuniones de trabajo, donde vamos a definir todos esos tipos de detalles, que si cambios de look, algún proyecto y diferentes cosas que son necesarias aclarar. Hemos tenido días de muchas actividades, y pues no les podría adelantar mucho y también me encantaría que fuese sorpresa, pero sí siempre hay cosas que mejorar y detalles que se pueden afinar, estaremos trabajando en eso porque queremos que la representación sea increíble. Mejorar una preparación requiere no solo del físico sino de tu inteligencia emocional, la oratoria, el discurso a transmitir y el mensaje que voy a llevar”, indicó Miss Venezuela 2020, quien aseguró que unos de los retos más grandes fue la preparación física desde la casa al no contar con alguien que le presionara para cumplir con el entrenamiento y mantener una figura adecuada para la competencia, por la misma situación del COVID-19.

En cuanto a un proyecto de labor social que podría estar presentando en el Miss Universe, Villasmil dice tener muchas opciones porque desde lo que ha sido su formación en cuanto a impacto social ha trabajado con diversas causas y que cualquiera de ellas puede ser un buen mensaje para transmitirlo en el concurso internacional.

“Una de las cosas que más me apasiona es el emprendimiento, es el proyecto que propuse como candidata a Miss Venezuela, no estoy clara si al final es el mensaje que voy a llevar. También he destacado siempre el mensaje que me acompaña que es el de amor propio. Cualquiera de estas causas que trabaje siempre va a ser bueno porque vamos a aportar un mensaje bonito y es al final lo que realmente importa”, manifestó al resaltar la capacidad que se debe tener al adaptarse a los cambios y aclaró que ser optimista no es ignorar la situación que vive Venezuela.

“Cada uno de nosotros la vivimos como el resto de los venezolanos, pero simplemente Miss Venezuela es una empresa que regala alegrías al país, que es parte de nuestra cultura, y siento que es una manera de resaltar la alegría y lo bonito que le podemos entregar a nuestro país”, agregó la reina cuyo país posee 7 títulos de Miss Universe.

Hace dos años, Sicilia, María Gabriela Isler (Miss Universo 2013) y Jacqueline Aguilera (Miss Mundo 1995) asumieron el comité ejecutivo de la organización, que fue sometida una reestructuración tras la abrupta salida de Osmel Sousa, el llamado zar de la belleza venezolana, quien dirigió el certamen por casi cuatro décadas.

Debido a la pandemia, los organizadores decidieron grabar a cada una de las candidatas por separado sin tapabocas, en los diferentes desfiles y apariciones en escena, y luego ensamblaron todas las tomas en postproducción para simular que estaban juntas.