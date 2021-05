Mark Evans, el padre de la cantante y compositora británica Adele, falleció ayer a los 57 años de edad, luego de luchar contra el cáncer de intestino, aunque las causas de su muerte no han sido confirmadas.

A pesar de que el papá de la intérprete reveló su padecimiento en 2013, enfatizó que su mayor temor era no conocer a su nieto Angelo, hijo de Adele y del empresario Simon Konecki. Se desconoce si el deseo de Evans se hizo posible, pues medios internacionales no pararon en destacar la distante relación entre padre e hija.

Según ha confirmado la misma cantautora, su padre la abandonó cuando apenas tenía tres años. Solo fue criada por su madre, Penny Adkins.

En entrevistas anteriores la intérprete de “Hello” aclaró que no odiaba a su padre, pero nunca volvieron a ser cercanos.

“Él siempre esperó que las cosas salieran bien con Adele, pero siguió siendo amargo hasta el final. Hizo algunos intentos para hacer las cosas bien, pero claramente había sido demasiado tiempo”, dijo una fuente en una ocasión al diario de Reino Unido The Sun.

Asimismo, Evans, en una entrevista de 2011 para The Sun, sostuvo que había abandonado a su hija a causa del alcohol, pues se consideraba un padre podrido.

“Estaba guardando dos litros de vodka y siete u ocho pintas de Stella todos los días. Bebí así durante tres años. Solo Dios sabe cómo sobreviví. Estaba profundamente avergonzado de lo que me había convertido y sabía que lo más amable que podía hacer por Adele era asegurarme de que nunca me viera en ese estado”, expresó.

Luego de la entrevista, donde Evans dio otros datos de la vida privada de su hija como que ella había tenido problemas con el amor debido a su abandono, la cantante ofreció una entrevista para expresarse al respecto.

“En realidad, estaba lista para comenzar a intentar tener una relación con él nuevamente. ¡Me hace enojar! Regresar después de 10 años y decir: ‘Tal vez su problema con los hombres se reduzca a mí’. ¡Vete a la (improperio)! ¿Cómo te atreves a comentar sobre mi vida? Me hace hervir la sangre. Está jodidamente arruinado. Nunca más sabrá de mí porque no hay nada que me moleste más que mi papá siendo sobornado por la prensa”, dijo Adele a Vogue.