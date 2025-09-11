Opinión
11 de septiembre de 2025
89°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Muere la madre de Juanes

Alicia Vásquez fue uno de los pilares de la vida del cantante, e incluso lleva un tatuaje de su rostro en el brazo derecho

11 de septiembre de 2025 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juanes y su mamá Alicia Vásquez. (Archivo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Alicia Vásquez, madre del cantante colombiano Juanes, murió la madrugada del lunes 8 de septiembre, según informó el diario El Tiempo.

De acuerdo al medio, Vásquez, de 95 años, falleció por causas naturales. Aunque el cantante ni sus familiares se han pronunciado públicamente.

Para Juanes, su madre fue uno de los pilares de su vida incluso lleva un tatuaje de su rostro en el brazo derecho.

El cantante es hijo de Javier Aristizábal y Alicia Vásquez, quienes se conocieron cuando ella apenas tenía 13 años y a los 26 (tras 13 años de noviazgo) contrajeron matrimonio.

Indica el medio que Javier falleció en 1995, cuando Juanes tenía 23 años. Juntos tuvieron seis hijos: Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban.

Juanes
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
