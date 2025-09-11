Muere la madre de Juanes

Alicia Vásquez, madre del cantante colombiano Juanes, murió la madrugada del lunes 8 de septiembre, según informó el diario El Tiempo.

De acuerdo al medio, Vásquez, de 95 años, falleció por causas naturales. Aunque el cantante ni sus familiares se han pronunciado públicamente.

Para Juanes, su madre fue uno de los pilares de su vida incluso lleva un tatuaje de su rostro en el brazo derecho.

El cantante es hijo de Javier Aristizábal y Alicia Vásquez, quienes se conocieron cuando ella apenas tenía 13 años y a los 26 (tras 13 años de noviazgo) contrajeron matrimonio.