“No hace falta malas palabras”: Trío de comediantes apuesta a la sana comedia con “La Terapia”

Según expusieron, a través de “La Terapia” buscan demostrar al público que encima del escenario también hay espacio para la sana comedia, donde no sea necesario tener en el libreto “malas palabras” o chistes con doble sentido para arrancar carcajadas . “Esto no es un quítate tú pa’ ponerme yo, al contrario, el bizcocho es grande y hay espacio para todo el mundo”, enfatizó Durán.

“Nosotros no estamos esforzándonos para hacer este tipo de comedia porque somos cristianos, así somos nosotros, es nuestra esencia, donde quiera que nos vean”, aseguró Sánchez, quien aprovechó la oportunidad para invitar al público a cambiar el “chip” de pensar que la comedia sana no vende. “Esto es un show de comedia normal, pero es familiar. No se habla malo ni con doble sentido. Hay que cambiar la perspectiva de que esto no se vende. Sí, se vende y la gente quiere consumir este tipo de contenido sano”.