“No somos basura en el medio del Caribe”: el mensaje de Miss Universe Puerto Rico al partir al certamen internacional

Carolina - Con la certeza de que su patria no “una isla flotante de basura”, la actual Miss Universe Puerto Rico (MUPR), Jennifer Colón parte hoy, martes, hacia México para demostrarle al mundo la valía, el orgullo, la brillantez y el corazón de todos los puertorriqueños en el concurso internacional.

Consciente del reciente insulto que hizo el comediante Tony Hinchcliffe al describir a Puerto Rico como una “isla flotante de basura” durante un evento de la campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump, la beldad boricua, además, de proclamar que traerá la sexta corona, aseguró que su mensaje principal será demostrar la capacidad de los puertorriqueños en todos los escenarios que pisan y recalcar que no hay espacio para el menosprecio.

”El mayor mensaje que quiero llevar es dejarle saber al universo entero de que, Puerto Rico, a pesar de ser una isla pequeña, 100 por 35, no somos basura en el medio del Caribe, ni en el medio del mundo y que nosotros brillamos dondequiera que pisamos, no tan solo en los escenarios, sino en el atletismo, como próceres, en los Premios Grammys, en los Óscares, somos grandes”, aseguró la reina de belleza que llegó cerca de las 11:00 a.m. al aeropuerto Luis Muñoz Marín, donde fue recibida por su familia, amigos, compueblanos de Orocovis y aficionados de los concursos. Su pareja Jonathan López también estuvo presente en la despedida.