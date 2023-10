Después de un exitoso primer encuentro el pasado mes de septiembre, esta noche, la pareja de educadores compuesta por la actriz Norwill Fragoso y el profesor José Rivas, volvió a reunir de forma presencial a la Escuela de Padres de Puerto Rico. Bajo el tema “Disciplina positiva”, el Dr. Héctor Coca se unió a la iniciativa para capacitar a los presentes basado en sus conocimientos y experiencia como psicólogo licenciado ‍ y terapeuta de familia.

La reunión, que tuvo lugar en el Colegio San Antonio, en Río Piedras, contó con un trabajador social y cuido para niños. De esta manera, este par de visionarios, añade cada vez más recursos y servicios para que más padres puedan ser beneficiados de los talleres libres de costo.

Ante casa llena, Coca abundó fundamentado en el tema “Manejo de conducta y crianza saludable”. Esto, con el fin establecido por los fundadores de la escuela, de presentar charlas y talleres para solidificar la experiencia de los padres y tutores en la formación de sus hijos.

Esta mañana, Fragoso acudió a las redes sociales para, a modo de antesala, conversar sobre los consejos que ofrecen otros. Además de actriz, comediante y presentadora, la intérprete se destaca como profesora en la Universidad del Sagrado Corazón.

“Hola a todas las familias de la Escuela de Padres de Puerto Rico, por aquí Norwill Fragoso conectándose con ustedes como todas las semanas. Hoy me gustaría hablarles sobre una conversación que estaba teniendo con mi amiga Mónica Pastrana, quien me dijo que vio un video de esta persona que estaba diciendo que muchas veces, los padres, las familias, se ponen a ver videos o a leer revistas, artículos de periódicos en los que les están dando consejos y muchas veces no saben cómo ponerlos en práctica”, comenzó.

Entre sus consejos, la actriz invitó a los padres a no desesperarse si, al momento, no saben cómo ejecutar lo aprendido. También sostuvo que se siente “muy bien” cuando otros comparten lo que les funciona.

De hecho, el proyecto de la pareja es una costumbre muy común en Latinoamérica, donde los padres, una vez a la semana, asisten a clases o talleres de manera presencial para que complementen su experiencia familiar. Atemperado a la realidad de las familias puertorriqueñas, con la ayuda de Fragoso y un equipo de trabajo, Rivas decidió llevar la iniciativa a las redes sociales para que sea más accesible a muchas familias en y fuera de Puerto Rico.