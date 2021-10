Para los dueños de perros despedirse de las mascotas es uno de los procesos más duros que enfrentan tras vivir momentos memorables con su fiel amigo. El duelo en muchos casos es inesperado y cuando llega provoca un dolor desgarrador como el que experimenta esta semana la cantante Olga Tañón y el comediante Kiko Blade.

En el caso de la merenguera la partida física de “Negrito”, una de sus mascotas sucedió en la madrugada del jueves y aunque reveló estar triste, agradeció los 14 años que estuvo en la familia siendo un perro amoroso y noble. La artista hizo un live antes de la muerte de su mascota en el que explicó el proceso de partida de su canino.

La intérprete de “Basta ya” luego de la muerte de su perro, compartió un emotivo video para recordar algunos de los momentos que ella y su familia vivieron con la mascota.

Para Kiko Blade la partida física de su perra “Kuka” fue ayer, viernes, y el comediante dijo estar roto y devastado, ya que tenía esperanza de que su perra pudiera recuperarse del percance de salud.

PUBLICIDAD

El artista del programa “El Remix” de Wapa TV compartió varias fotos del proceso de despedida y un emotivo mensaje en el que reveló sus sentimientos de dolor y tristeza.

“Se me fue mi nena #Kuka..No tengo palabras. Aunque sé que la vida es dura, me considero una persona fuerte. Ahora, hay veces que parezco estarlo, pero por dentro, soy una bomba de agua llena, pero de lágrimas. Y explotó. Así estoy. Gracias por sus oraciones, sus energías, sus mensajes y por su apoyo INCONDICIONAL. Saben que l@s quiero..Gracias a Mami, @mau.rim y @vanemo por acompañarme en este difícil momento”, expresó el comediante.