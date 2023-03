En medio de la alfombra champán de los Premios de la Academia 2023, la actriz y cantante Lady Gaga protagonizó un momento que la convirtió en tendencia en redes sociales.

Tras llegar a la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre de pila de la cantante, impactó a los fanáticos con un vestido negro Versace, el cual portó en el marco de su nominación a Mejor canción por su tema “Hold My Hand”, escrita para el filme “Top Gun: Maverik”.

Aunque la artista neoyorkina no se llevó la estatuilla, en esta ocasión, destacó por un gesto que tuvo lugar en la alfombra champán de la celebración. La intérprete de “Bad Romance” corrió para ayudar a un fotógrafo que sufrió una caída.

Cuando la cantante se acercó, el fotógrafo le agradeció la acción y le dio dos palmadas a la actriz. “Gaga” continuó su desfile, no sin antes voltear hacia atrás un par de veces para cerciorarse de que el hombre se encontraba bien.

La cantante de “I Get a Kick Out of You” se sumó a la ceremonia de los Premios los Oscar a última hora, pues fue convocada para interpretar su tema “Hold My Hand”. La producción del evento había revelado que la intérprete de 36 años no podría unirse al evento, pues se encontraba en medio del rodaje de la secuela del “Joker”, junto a Joaquin Phoenix.