La anfitriona del espacio radial “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9 FM, Pamela Noa, ayer sufrió una caída, por la que tuvo que ser llevada al hospital.

La también empresaria, quien el pasado mes se estrenó como nueva presentadora de “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo entró y contó en plena trasnsmisión el accidente que sufrió al tratar de entrar por una puerta al no tener la tarjeta que le daba el acceso a la emisora.

“No fue que me caí y ya. Ustedes saben que estas puertas abren con tarjetas. No me llevé la tarjeta. Hay alguien que está abriendo la puerta por el otro lado. Entonces, salgo corriendo para coger la puerta antes de que se cierre, me tropiezo con un escaloncito que hay en recepción y literalmente frené con la puerta cerrada”, explicó a sus colegas radiales Jorge Pabón “Molusco”, Alí Warrington y Robert “Fantacuca” Maldonado, quienes estaban sorprendidos por el prominente chichón.

PUBLICIDAD

Mientras se sostenía con una botella de agua fría en el parte frontal de su cabeza justo donde fue la contusión, la locutora tenía intención de quedarse en el programa. Sin embargo, aunque en un inicio entendía que no tenía que ir al hospital a ser atendida, accedió ante las recomendaciones de otras oersonas y compañeros locutores.

Tiempo más tarde, a través de su red social Instagram, Pamela Noa le avisó a sus seguidores que acudió al hospital, que la estaban atendiendo súper y de que estaba en espera de que le realizaran un MRI.

“Gracias por todos los mensajes, me duele pq fue un cantazo bien demente, pero, me siento bien”, publicó. Asimismo, más adelante publicó una foto de cómo lucía su frente para que vieran que la hinchazón ya había ido bajando y que el resultado del estudio que le realizaron arrojó negativo.

“Asi va la cosa, ya no está taaannn hinchado como en el video, si duele con co, pero, está todo bien, el mri salió negativo. Ustedes son los mejores, supppperr agradecida con todos, abrazote”.