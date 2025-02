Paquita la del Barrio explicó por qué no le dejaría herencia a sus hijos

Su vida fue bastante polémica, no solo por la letra de sus canciones, sino por las frases en contra del machismo. Siempre se consideró una mujer que no se dejaba de nadie y era una fiel defensora de aquellas que sufrían maltrato por parte de sus cónyuges.

¿Por qué Paquita del Barrio dejó sin herencia a sus hijos?

Antes de morir, la mexicana declaró que no les iba a dejar herencias a sus tres hijos y contó por qué tomó esta drástica decisión. En una entrevista que concedió en agosto de 2023, la intérprete de “Rata de dos patas” detalló que no pondría como beneficiarios de sus bienes a sus tres hijos, afirmando que no tenía dinero que heredarles y que, de tenerlo, no lo compartiría.

“No lo he hecho, porque no quiero simplemente. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les daría nada (...) yo no tengo dinero”, mencionó.