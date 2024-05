Paris Hilton anuncia que vuelve a cantar

View this post on Instagram

En estos 20 años, Hilton lanzó singles puntuales, como ‘Good Time’ (2013) y ‘High Off My Love’ (2015), y participó en temas de otros artistas como ‘Lighter’ (2023) del productor Steve Aoki o ‘Fame Won’t Love You’ (2024) con la cantautora Sia, pero ningún álbum que tomase el relevo al primero.En verano de 2021 se unió a Christina Aguilera en un concierto del Orgullo de Los Ángeles para interpretar ‘Stars Are Blind’, canción que volvió a cantar en 2022, cuando apareció por sorpresa en un programa de la NBC junto a Sia y Miley Cyrus y en junio de 2023 ofreció su primer concierto en el Teatro Fonda de L.A., según explicó la revista musical The Rolling Stones.