12 de noviembre de 2025
85°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Paris Jackson revela el consumo de drogas le dejó el tabique nasal perforado

La también artista admitió que “nunca había hablado de esto”, y mostró con la luz de celular el interior de su nariz

12 de noviembre de 2025 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paris Jackson. (Scott A Garfitt)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Paris Jackson reveló que tiene el tabique nasal perforado como consecuencia de años de consumo de drogas.

“Tengo un silbido muy fuerte porque se puede escuchar cuando respiro por la nariz y eso es porque tengo lo que se llama un tabique nasal perforado”, dijo la hija de Michael Jackson en un video compartido en TikTok.

La también artista admitió que “nunca había hablado de esto”, y mostró con la luz de celular el interior de su nariz para evidenciar el daño irreversible que sufrió.

Paris, quien lleva cinco años sobria, aconsejó: “No consuman drogas, chicos”.

Agregó: “Sí, tengo un agujero en la nariz. Es de cuando tenía 20 años y consumía cocaína. Es muy perceptible. No me voy a operar porque me recuerda lo que superé”.

No es la primera vez que Jackson habla de su adicción. A inicio de año celebró cinco años libre de las drogas y el alcohol.

"Hola, soy PK y soy un alcohólico y adicto a la heroína. Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. decir que estoy agradecida sería un pobre eufemismo. La gratitud apenas rasca la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír", dijo en enero de este año en publicación en Instagram.

