Paris Jackson revela el consumo de drogas le dejó el tabique nasal perforado

Paris Jackson reveló que tiene el tabique nasal perforado como consecuencia de años de consumo de drogas.

“Tengo un silbido muy fuerte porque se puede escuchar cuando respiro por la nariz y eso es porque tengo lo que se llama un tabique nasal perforado”, dijo la hija de Michael Jackson en un video compartido en TikTok.

La también artista admitió que “nunca había hablado de esto”, y mostró con la luz de celular el interior de su nariz para evidenciar el daño irreversible que sufrió.

Paris, quien lleva cinco años sobria, aconsejó: “No consuman drogas, chicos”.

Agregó: “Sí, tengo un agujero en la nariz. Es de cuando tenía 20 años y consumía cocaína. Es muy perceptible. No me voy a operar porque me recuerda lo que superé”.

No es la primera vez que Jackson habla de su adicción. A inicio de año celebró cinco años libre de las drogas y el alcohol.