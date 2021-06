Luego de su destacada participación en el certamen Miss Universe 2020, Estefanía Soto Torres, fue recibida hoy por el gobernador Pedro Pierluisi en La Fortaleza.

A través de un comunicado se supo que el primer ejecutivo le dio la bienvenida a la beldad boricua a la mansión ejecutiva, donde intercambiaron impresiones sobre el certamen que se celebró el pasado mes de mayo y proyectos futuros de la joven de 29 años. El gobernador también le obsequió un libro sobre la historia de La Fortaleza y un pisapapel de cristal.

“Para mí fue bien emocionante conversar con él sobre Puerto Rico, mis planes, sueños y visitar La Fortaleza que nunca había ido”, expresó Soto Torres en declaraciones escritas.

Luego de la reunión se procedió a dar un breve recorrido educativo por La Fortaleza y sus jardines.

En una entrevista con El Nuevo Día, poco tiempo después del certamen internacional, la cagueña sostuvo que cualquiera que sea su próximo desafío, tendría que esperar a que concluya su reinado en septiembre, cuando se elegirá su sucesora, quien entonces irá a competir en la próxima edición del certamen internacional en diciembre.

“Creo que tan pronto cualquier chica sale de este tipo de experiencia, pues hay una exposición excelente, sobre todo en el mundo del entretenimiento”, dijo, ya desde la isla. “Para mí ahora mismo, debo culminar mi responsabilidad como Miss Universe Puerto Rico, ya pronto viene otro certamen nuevo a nivel local, donde estaremos escogiendo a la nueva representante, así que eso es lo primero, y mientras eso va ocurriendo, estoy abierta a cualquier oportunidad que llegue a mis manos, de cualquier naturaleza, porque una de las cosas que he aprendido es que tengo muchos talentos que no había experimentado anteriormente. La gente dice que soy muy buena en las comunicaciones -no la paso mal-, así que si llega algo a mí que me interese en esa línea, por qué no. Mi plan es no tener muchos planes fijos, sino más bien ser proactiva, y exponerme para cuando lleguen esas oportunidades”, expuso.