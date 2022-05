Aunque dice que desde pequeño ha sido una persona centrada y decidido en quien quería convertirse, el periodista cidreño Jorge Manuel Vélez Carrasquillo jamás imaginó vivir las experiencias que le han llegado durante los últimos 6 meses. Primero, su debut en la televisión como parte del noticiario de Telemundo Charlotte y, ahora, la sorpresiva noticia de que será gran mariscal de la Parada Puertorriqueña en Nueva York, que este año será dedicada al pueblo de Cidra.

“Creo que todo tiene un tiempo y soy fiel creyente de que el tiempo de Dios es perfecto, y todo se está acomodando precisamente a su tiempo. Muchas veces le cuestioné y le pregunté que cuándo me iba a dar la oportunidad en los medios y que cuándo me iban a pasar grandes cosas relacionadas a mi carrera profesional y creo que Él se ha encargado de darme las contestaciones poco a poco y creo que este año y estos pasados meses han sido clave para yo poder entender que no es a mi tiempo, sino al tiempo de Dios”, dijo el comunicador a El Nuevo Día en entrevista telefónica.

PUBLICIDAD

Vélez describió que los cidreños son “personas especiales en todo el sentido de la palabra” y que, a pesar de que el municipio no se distingue por tener los centros comerciales más grandes ni los “spots” de entretenimiento del momento, sí sobresale por su cultura y los talentos que han salido de allí. En la conversación, el integrante de la Clase 2022 de la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce, aprovechó para enfatizar que los mejores años de su vida los recuerda en los pasillos de sus escuelas ubicadas en el “pueblo de la eterna primavera”.

“Me llena de mucha honra decir que vengo de ‘la ciudad de los bravos’. Viví los mejores años de mi vida en ese pueblo, rodeado de mi familia, de mis amigos, creo que para mí tiene un valor sumamente importante y no importa en el lugar del mundo en el que me encuentre, siempre voy a llevar a mi pueblo en el corazón”, abundó.

Sobre cómo se enteró de la distinción como gran mariscal de la Parada Puertorriqueña, Vélez narró que se encontraba en medio de una reunión de trabajo cuando recibió un mensaje de una de las empleadas del municipio de Cidra que trabaja en el área de Prensa. Dijo que tuvo que controlar la emoción, pero por dentro, una mezcla de sentimientos se apoderó de él.

“Cuando salí de la reunión llamo a esa empleada y me pongo a hablar con ella sobre este gran honor que ellos me están dando. Cabe destacar que esta parada va a ser el mismo día de mi graduación de bachillerato. Yo no voy a poder ir a la graduación porque escogí ir a este evento, que si bien las dos son cosas que pasan una sola vez en la vida, creo que ir a la parada me representa más porque es lo que siempre he querido hacer, estar junto con la comunidad y compartiendo con toda la gente. Así que fue una decisión muy difícil decidir entre si ir a la graduación o ir a la parada”, puntualizó.

PUBLICIDAD

El periodista de Telemundo Charlotte también celebra el reciente nacimiento de su segundo sobrino, Kiam Alejandro. El pequeño, junto a su otra sobrina, Valentina, “son parte vital” para que pueda seguir desempeñándose en la profesión que siempre lo cautivó, aunque esto requiera estar lejos de casa, expresó. Vélez precisó que en el mañana, cuando sus sobrinos crezcan, espera que se sientan orgullosos de los sacrificios que tuvo que hacer para cumplir sus sueños y, además, se convierta en un ejemplo para ellos.

“Este logro para mí representa muchísimo. Apenas llevo seis meses viviendo en Charlotte y este año lo comencé con el pie derecho, siempre poniendo a Dios por delante, ejerciendo la profesión y dando lo mejor de mí. También obteniendo mi bachillerato y con este gran logro de representar a mi pueblo y a todos los compueblanos en esa Parada Puertorriqueña, que es tan importante para nosotros como boricuas. Creo que no tengo palabras realmente para expresar todas las bendiciones que me han estado llegando durante estos pasados meses”, expuso.

La Parada Puertorriqueña en Nueva York tendrá lugar el 12 de junio.