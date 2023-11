Las dudas sobre el romance entre la rapera soul Nicki Nicole y el cantante mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma, han quedado disipadas.

El jueves, durante la presentación de la argentina en Ciudad de México, el exponente arribó al escenario para interpretar a dueto la canción “Por las noches” y al finalizar, ambos cantantes se besaron.

“Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla”, mencionó el cantante también conocido como “Doble Pe”. “Gracias por venir, amor”, le respondió la rapera, ante el estallido de gritos de los asistentes, quienes aplaudieron largamente este gesto.

Antes de bajar del escenario, el cantante tapatío le propinó otro beso, mientras que Nicki Nicole reía.

El romance entre ambos cantantes ha sido también confirmado por el propio Hassan Kabande, nombre de pila de Peso Pluma, al publicar dos fotos de la pareja en sus historias de Instagram.

Hace varias semanas se especulaba sobre la pareja, luego de que se les viera juntos en los Premios Billboard de la Música Latina.

Poco después, la rapera fue cuestionada en un programa de radio sobre su relación con el mexicano. “No me molesta. Imagínate si vos todos los días salí con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan”, bromeó la cantante en el programa emitido el 12 de octubre. “Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”, dijo.

Luego de que se viera a ambos artistas en público en varias ocasiones, y ante la insistencia de los seguidores de ambos sobre su relación, este jueves ha quedado claro que además de compartir melodías, ahora comparten un romance.