La puertorriqueña Candy Lover se alzó con el galardón “Makeup Influencer of the Year” durante la cuarta edición anual de los American Influencers Awards, celebrados el pasado 3 de noviembre.

“¡Más que honrada por la distinción! Este premio me compromete aún más con mis seguidores. Mi misión siempre ha sido ser creativa por las redes sociales. Al mismo tiempo, contribuir al empoderamiento femenino”, subrayó Candy Lover, cuyo nombre de pila es Angélica Michelle Torres Figueroa, y quien empezó a realizar tutoriales de maquillaje entre 2016 y 2017.

La popular y extrovertida “influencer”, “makeup artist” y cantante no es la primera vez que se lleva un galardón, pues en diciembre de 2020 ganó la categoría “Makeup Tutorialist of the Year” en la tercera edición del prestigioso evento, celebrado en Los Ángeles, California.

Los American Influencers Awards reconocen los mejores talentos en las redes sociales en más de 50 categorías de belleza, moda, “fitness” y estilos de vida. Los triunfadores son seleccionados por el público y un consejo asesor. Esta edición tuvo como anfitrión a Andy Cohen, presentador de “Watch What Happens Live”.

Fueron sus fieles seguidores quienes provocaron su lanzamiento como cantante con sencillos como “Twerk it” y “La Ruta”.