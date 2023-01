La ronda de preguntas a las finalistas de Miss Universe es una de las etapas de la competencia más tensas e importantes para determinar la ganadora.

A diferencia de años anteriores, todas las candidatas, respondieron con fluidez y en el idioma inglés.

Lee aquí lo que las cinco mujeres más bellas del universo contestaron a las preguntas del jurado:

Miss Venezuela

Amanda Dudamel Newman, respondió la siguiente pregunta de Miss Universe 1998, Wendy Fitzwilliam: Cuenta de algún momento en tu vida en el que sentiste vergüenza y convertiste ese sentimiento en energía.

La venezolana contó que cuando aspiraba a convertirse en diseñadora de modas, sentía venguenza porque no pensaba que era posible sostenerse. Sin embargo, pudo demostrarse a sí misma que seguir sus sueños y sus pasiones le hace aprovechar cada paso que da.

Miss Estados Unidos

R’Bonney Gabriel contestó la pregunta de la modelo Mara Martin: Miss Universe recientemente hizo un cambio en el que madres y mujeres casadas pueden competir, ¿qué otro cambio te gustaría ver y por qué?

La tejana contestó que le gustaría ver que se aumentase el límite de edad. “Tengo 28 años, esta es la mayor edad en la que puedes competir. Me parece una oportunidad hermosa. Mi cita favorita es ‘Si no es ahora, ¿cuándo?’, porque, como mujer, la edad no nos define. No es mañana, no es ayer, es ahora”.

Miss Puerto Rico

Ashley Ann Cariño Barreto respondió a la rapera Big Freedia: Si eres electa Miss Universe, ¿cómo representarías a todas las delegadas en tu reinado?

La fajardeña, conseguridad, dijo: “Soy un espejo de lo que es la mujer. Creo en en poder de soñar hacer nuestras metas realidad. Sé lo que es no creer en tus sueños, pero también sé lo que es encontrar una voz. Somos la voz del futuro, así que permítete resonar en el tiempo porque ese es el poder de la mujeres. Así las representaría”.

Miss Curazao

Gabriela Dos Santos respondió la pregunta de Olivia Quido: Si tuvieras la oprtunidad de hablar con el líder de tu país, ¿qué temas discutirías?

La caribeña expresoó “Creo que hay mucho que discutir, pero Curazao es un país multicultural y creo que deberíamos abrazar todas esas culturas diversas. Además, discutiría el hecho de que hay personas que se pueden sentir excluidas y no deberíamos tener ningún tipo de discriminación en el país”.

Miss República Dominicana

Andreína Martínez Fournier contestó la pregunta de la influencer Emily Austin: ¿Cuál es el obstáculo más significativo que las mujeres en tu país enfrentan y qué se debería hacer al respecto?

La dominicana respondió claramente que el mayor obstáculo es el acceso a la educación. “Hay un sinnúmero de mujeres y niños en República Dominicana que no van a la escuela porque hay una carencia de acceso. Tenemos que hacer algo ahora. Tenemos que asegurarnos que las niñas puedan ser niñas, que jueguen, que se eduquen, en vez de ser madres y esposas”, remató.