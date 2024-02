¿Qué es el “non-compete” que no deja trabajar a Molusco en la radio?

¿Qué es la cláusula de “non-compete” en un contrato?

“Un contrato de no competencia es un acuerdo mediante el cual, la empresa hace firmar a un empleado, donde básicamente le prohíbe, por un periodo de tiempo y espacio, montar su propio negocio o llevarse sus clientes a otro lado” , explicó el licenciado Ruy Delgado Zayas, abogado y exsecretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. “Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que los contratos de no competencia hay que interpretarlos restrictivamente , porque en la isla hay un derecho a constitucional a renunciar libremente de un empleo y ese acuerdo atenta contra ese derecho constitucional”.

¿Cuáles son los requisitos para que ese contrato de no competencia sea legal?

¿Por qué existe esta cláusula?

“Esta es, básicamente, una cláusula que protege a los patronos, sobre todo a aquellas empresas que prestan servicios a una serie de clientes, que tienen temor a que algún empleado renuncie y se vaya a otra empresa o monte su propio negocio para atender a esos clientes” , mencionó por su parte, Frank Zorrilla Maldonado, abogado y ex secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. “En el caso de la industria de la radio y la televisión, aparentemente está siendo utilizada con mucha regularidad. Sin embargo, no creo que lo hagan para poner en vigor las cláusulas, sino como un detente . Es algo que muchas veces lo ponen de manera automática en los contratos y se ha quedado así”.

A pesar de que este tipo de contrato es utilizado en cierto tipo de empleados, es algo que se está tratando de eliminar y prohibir en Estados Unidos desde hace un tiempo. “Estos contratos de no competencia están perdiendo prestigio en Estados Unidos y hay organizaciones de gobierno, como el Federal Trade Commission, impulsados por el presidente Joe Biden, que han recomendado que se prohíban los acuerdos de no competencia ”, detalló, por su parte, Delgado Zayas. Lo que se busca con esto es que las empresas puedan competir libremente por los mejores empleados, a la vez que los trabajadores puedan cambiar de trabajo sin restricciones, de manera que puedan mejorar sus ingresos y salarios.

Situación de Molusco

En opinión de Zorrilla Maldonado, Jorge Pabón “Molusco” está llevando a cabo su situación contractual de una manera pensada y lógica, siguiendo los consejos de sus abogados, aunque entiende que, en el caso de un artista o locutor, la ley no le podría prohibir ejercer su profesión. “En el caso de Molusco, según él mismo indicó, la cláusula de no competencia es de seis meses, por lo que entiendo que está bien redactada. Ahora, él es un artista, y no estoy tan seguro que se le pueda prohibir llevar a cabo su profesión. Él es su propio personaje”, destacó Zorrilla Maldonado. “En todo caso, él indicó que los seis meses le vendrían bien para reorganizarse y enfocarse en sus nuevos proyectos. Ayuda también que debe ser una persona con capital y que tiene también una audiencia bastante grande en otras plataformas que no son la radio”.