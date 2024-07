¿Qué sucedió entre Raphy Pina y Chencho Corleone? Productor revela en qué terminó su relación

A solo días de haber mostrado un vídeo en el que le cortaban el grillete electrónico que tenía en una de sus piernas, el productor musical puertorriqueño, Raphy Pina llevó a cabo un “live” a través de su cuenta de Instagram donde habló de su tiempo en la cárcel, las experiencias de vida y de cómo manejó algunas situaciones con artistas como Chencho Corleone y Tony Dize, entre otros.

Un tema que el empresario quiso dejar claro es que su familia siempre ha sido su prioridad y que eso tuvo que ver, de manera indirecta, en su convicción. “Yo no podía tener pistolas y mi mayor temor en la cárcel era proteger a mi familia. Y por proteger a mi familia terminé en la cárcel. Tenía unas pistolas en una casa. Cometí un error ca... Y sí, lo tengo que aceptar porque estaban en mi casa. Que no me pertenecía, eso lo sabe juez, lo sabe todo el mundo”, indicó Pina, quien fue sentenciado por un juez federal, el 24 de mayo de 2022, a cumplir una pena de tres años y cinco meses de prisión por posesión ilegal de armas. De esa sentencia, cumplió dos años y dos meses.

PUBLICIDAD

“Papá Dios, gracias porque me puso una familia grandísima, unos seguidores grandísimos, fue algo duro y bien fuerte, bien complicada la situación, pero cuando a uno lo están esperando afuera te da fuerza para seguir”, añadió el productor, mientras contestaba algunas preguntas de sus seguidores en las redes sociales.

El puertorriqueño, que se grabó en un patio frente a un bote, hizo referencia a la “fidelidad” de su esposa, la cantante de música urbana Natti Natasha. “Agradeciendo a mi familia, a mis cuatro hijos y a mi linda compañera Natalia, que no fallé en escoger una persona tan maravillosa. Te lo quiero agradecer públicamente. Gracias por tu fidelidad”, añadió el productor, quien reveló que la dominicana trabaja actualmente en un álbum de bachata, producido por Romeo Santos.

Entre otros mensajes que dejó durante la transmisión, Pina exhortó a los jóvenes a que “no cometan estupideces”, ya que la cárcel “daña las vidas”. De la misma forma, habló de la situación contractual con los artistas Chencho Corleone y Maldy, conocidos anteriormente como el dúo Plan B, y de cómo quiso resolver esos asuntos antes de entrar en la cárcel.

“Antes de irme a la cárcel, cuadré con ellos. Si gané o perdí, no me importa. Me sentí bien, porque les tengo un cariño ca..., los quiero mucho. Trabajé 10 años con ellos y hoy en día tengo una comunicación saludable con ellos y pude decirles ‘óyeme, yo no me voy a ir preso y te voy a dejar enganchado’”, explicó Pina.

Igualmente, habló del caso de Tony Dize, confirmando su movida a Rimas Entertainment, de Noah Assad, compañía disquera y de representación de artistas como Bad Bunny y Eladio Carrión, entre otros. “No me jo... más con Tony Dize. Cuando grabó con Bad Bunny, hice un negocio con uno de los productores más grandes, si no el productor más grande que hay hoy en día, que se llama Noah. Rimas es la compañía más dura”, destacó Pina. “Bendecido ca... Te respeto, hijo de p... Tú cambiaste la vuelta, felicidades. Hice un negocio con Noah y con Tony Dize, y Tony Dice es de Rimas. Está todo bien con él, le doy una bendición, cumplí con él”.