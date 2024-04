¿Quién es Melissa Galindo, la cantante que acusa a Kalimba de alegado abuso sexual?

Galindo, a través de sus redes sociales, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, Melissa contó que los hechos sucedieron en el 2021, cuando abrió uno de los conciertos que el integrante de OV7 ofreció en Monterrey. Después del evento y de una breve celebración, la joven y el intérprete de “No me quiero enamorar” abordaron el mismo auto, donde él, presuntamente, la tocó de manera indebida: “Sentí algo que tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia arriba y la neta entré en shock, me cerré (las piernas) y puse la mano, pero no dije nada”.