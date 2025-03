Raymond Arrieta: el maestro de la comedia celebra 60 años

“Cuando yo empecé a estudiar comunicaciones me decían ‘te vas a morir de hambre’, y creo que me ha ido bien. Yo, si era lo que me apasionaba, tenía que ser el mejor, tenía que luchar por eso. No importa lo que te digan, si es lo que te gusta, tienes que ser el mejor”, comentó Arrieta en mayo del año pasado, cuando la Universidad del Sagrado Corazón lo reconoció con la Medalla Sta. Rosa Filipina Duchesne, durante la Misa de Graduación en la Capilla Mayor.