El corazón del productor y actor Raymond Gerena palpita más fuerte cada vez que su único hijo sale a cumplir una misión cargada de amor y solidaridad. Estos días son unos de esos, pues Jorge Pratts salió ayer en la tarde desde Virginia hasta Polonia, uno de los lugares a los que han acudido miles de ucranianos en busca de refugio desde que comenzó hace una semana la invasión de Rusia en Ucrania, El propósito de la misión es suplirles alimentos.

Cada gesta de solidaridad de su hijo de 30 años redunda en apoyo y respeto incalculable por parte de Gerena, quien destacó que desde que era un niño, Jorge disfrutaba dar mucho más allá sin pedir nada a cambio. Asimismo, enfatiza en el don de conversación que posee, su encanto de jugar con los niños y hablar con cualquier persona, desde un bebé hasta aquellas de edad avanzada. Ante tal escenario, el actor reacciona y lo repite: “Él es mi héroe”.

Desde la frontera de Ucrania, del lado polaco, donde están autorizados a estar durante un mes en una primera respuesta, Jorge forma parte de la organización sin fines de lucro Operación Bendición, la cual se encargará de suplir las necesidades de alimentación a los ucranianos que llegan en busca de seguridad.

“Cuando lo supe, como padre a uno el corazón se le paraliza. Le dije ‘cuídate mucho que la cosa está mala’. Pero, por otro lado, siempre estoy apoyándolo porque eso es lo que le apasiona, es lo que le gusta. A él le encanta ayudar y hacer labor humanitaria. Obviamente, uno puede estar acá con el corazón acelerado, pero por otro lado uno tiene que ser fuerte. Yo más que nada siempre voy a estar ahí dándole ese apoyo”, comentó el productor teatral, quien se quedó a cargo de su crianza total cuando este tenía 7 años.

Esta experiencia no es nueva para el joven puertorriqueño, quien comenzó a trabajar con la compañía Operation Blessings desde el azote del huracán María en Puerto Rico. Ahí maneja un grupo de logística para ejecutar ayuda cuando surge algún desastre.

El puertorriqueño Jorge Pratts, junto a su abuela materna y su padre Raymond Gerena. (Suministrada)

“Él estuvo en Colombia tres meses, en la frontera con Venezuela, cuando estaba ese conflicto que muchos venezolanos estaban arrancando para Colombia. Estuvo en Bahamas después del huracán Dorian, en Irak ayudando a los refugiados sirios. También estuvo en Haití luego del terremoto del año pasado y pues ahora le tocó irse a Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos”, narró Gerena a la vez que resaltó la excelente relación que tienen como padre e hijo. Ya casado y sin hijos, es por un “chat” familiar donde Jorge procura mantener informados a su esposa, madre y padre, así como a sus familiares más cercanos, cuando se encuentra en labores como éstas.

Para el actor, su unigénito trajo consigo en los genes su pasión por la labor humanitaria, al ser “muy dado con la gente”, a quien le gustaba ir mucho más allá sin pedir nada a cambio. Es probable que esa semilla se fuera germinando durante su niñez y desarrollo cuando su padre sembró la tradición de todos los años llevarle comida a los indigentes el Día de Acción de Gracias.

Raymond Gerena crió a su hijo Jorge Pratts dentro del ambiente teatral. (Suministrada)

“Quizás esa formación él la ha visto, la de querer siempre ayudar y estar de lleno siempre conmigo. A él prácticamente lo crié yo solito desde pequeño en el teatro, donde ha creado esa sensibilidad bien linda que tiene, como toda la gente del medio, que somos hipersensibles y él lo tiene bien presente. Ahora sí, te puedo decir que él va mucho más allá. Imagínate como me puedo sentir yo como padre con eso. En el teatro todo el mundo lo ama, lo adora”, agregó.

Como en otras ocasiones, Gerena adelantó que cuando Jorge regrese de la labor que ya comenzó en Polonia, este al igual que sus compañeros tendrán un mes de descanso para procesar todo lo vivido y sanar el impacto que haya habido en ellos.

“Durante el mes, él está limpiando, limpiando todo lo que ha vivido, porque créeme, lo que ellos viven no es fácil, jamaquea a cualquiera. Y de verdad que él nació para eso”, dijo acerca de su hijo, quien estudió cine y es director de fotografía.

Aunque Gerena acepta que como padre fue muy estricto y fuerte en la crianza, puesto que Jorge no tendía a realizar las tareas escolares, ya en la adultez resalta que son súper panas y gozan de mucha confianza y comunicación. Incluso, desde pequeño supo acerca de la homosexualidad de su padre.

“Él me cuenta todo y me habla de lo que está haciendo a nivel personal y profesional. Estamos constantemente en comunicación. Tenemos una relación sumamente hermosa. Desde pequeño le dije que soy gay. Recuerdo que cuando tenía como 7 años le dije, “quiero que sepas que papá te quiere y te adora, pero yo soy gay. La reacción de él fue, “Ajá, ¿y?”. Es de los que me apoya y acompaña cuando hay parada y comparte conmigo en actividades de la comunidad (LGBTTQ), por quienes siente mucho respeto y admiración. Me apoya en todas mis locuras y me dice: ‘Papá, tú tienes un alma más joven de lo que soy yo’”, relató.