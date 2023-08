El anuncio del comienzo de lo que podría ser una relación entre los comediantes Mónica Pastrana y Danilo Beauchamp generó reacciones de todo tipo. Desde que la integrante del elenco de “Raymond y sus amigos” de Telemundo reveló su afinidad con el coanfitrión de “La bóveda de TeleOnce” el pasado mes de marzo, no faltaron los que aseguraron que la conexión no duraría más de un año.

Esta tarde, un comentario realizado por la actriz de teatro en la red social Instagram, dio a entender que ambos transitan por caminos separados. De igual manera, la intérprete de “Betty” en el segmento “Men and The City”, eliminó o archivó las publicaciones que le había dedicado a su colega.

“Como te tiene Danilo, haciendo ejercicios”, comentó un seguidor de Pastrana en una publicación donde se muestra en plena rutina diaria. “¿Quién?”, cuestionó la artista.

Mientras tanto, otros seguidores se sumaron a la conversación con comentarios como “¡Este está bien perdido!” y “En qué cueva andará metido”.

El 27 de marzo de este año, el productor Jorge Pabón “Molusco” publicó en sus plataformas sociales lo que denominó como “ToxiCast”. Se trató de una edición especial de su podcast con los compañeros de la obra “Los tóxicos”.

Entre risas, chistes y varias copas, Norwill Fragoso, Jasond Calderón, Víctor Santiago, Pastrana y Pabón pasaron de un tema a otro, como suele ocurrir estas conversaciones. Lo que ninguno se esperaba es que, de forma natural, la comediante diera algunos detalles de su afinidad con Beauchamp.

“Danilo es guapísimo”, comentó. “Nos estamos conociendo”, agregó mientras sus compañeros bromeaban con el tema.

Tiempo después, en entrevista con este medio por el estreno de “¡Qué viaje!”, escrita y dirigida por Carlos Vega, Pastrana reveló cómo iban los asuntos sentimentales. También resaltó las cualidades del anfitrión de “El reguero” de La Nueva 94 FM.

“Me está súper gracioso porque los otros días me preguntaron delante de él que cómo se estaba portando y nos miramos, y él dice ‘por qué no me preguntan a mí cómo se está portando Mónica’”, comentó con entusiasmo. “Danilo es un hombre cariñoso y me hace reír mucho. También hay mucho apoyo a nivel personal y profesional”, agregó.

Aunque ambos son dueños de agendas bastante ocupadas, gracias a sus gustos e intereses, los juegos de Baloncesto Superior Nacional (BSN), propiciaron algunas citas donde también compartieron con el público.

“A veces las personas que no se dedican al entretenimiento, pues no entienden cómo manejamos nuestro tiempo (los artistas) y que tenemos mucha interacción con el público, y el apoyo que he recibido de él ha sido muy bueno”, apuntó Pastrana en aquel entonces.

Beauchamp se divorció de la presentadora Jacky Fontánez en el 2013. Luego, en el 2015, comenzó su relación con la también comunicadora Nicole Colón, a quien comprometió el 17 de enero de 2020. Un año más tarde, quienes compartieron labores en el programa “Primetime” de ABC Puerto Rico, anunciaron su separación.