El pasado mes de marzo, los actores Mónica Pastrana y Danilo Beauchamp protagonizaron la comedia teatral “La obra donde todo sale mal”. Días después de haber bajado el telón en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, según la integrante del elenco del programa “Raymond y sus amigos” (RYSA) de Telemundo en las redes sociales, resultó que en la obra “todo salió bien”.

Además del éxito de la puesta en escena, donde también participaron grandes intérpretes locales como Jorge Castro, Raymond Gerena y René Monclova, Pastrana se refería a su afinidad con Beauchamp. El 27 de abril, en la edición especial del podcast del productor Jorge Pabón “Molusco”, que llevó el nombre de “ToxiCast”, junto al elenco de la obra “Los tóxicos”, quien le da vida a “Betty” en el segmento “Men and The City”, confirmó su atracción por su colega.

“Danilo es guapísimo”, comentó la comediante. “Nos estamos conociendo”, agregó mientras sus compañeros bromeaban con el tema.

En entrevista con este medio por el estreno de “¡Qué viaje!”, escrita y dirigida por Carlos Vega, Pastrana reveló algunos detalles de cómo van los asuntos sentimentales. También resaltó las cualidades del anfitrión de “El reguero” de La Nueva 94 FM.

“Me está súper gracioso porque los otros días me preguntaron delante de él que cómo se estaba portando y nos miramos, y él dice ‘por qué no me preguntan a mí cómo se está portando Mónica’”, comentó con entusiasmo. “Danilo es un hombre cariñoso y me hace reír mucho. También hay mucho apoyo a nivel personal y profesional”, agregó.

Aunque ambos son dueños de agendas bastante ocupadas, gracias a sus gustos e intereses pueden verse con regularidad durante la semana. Los juegos de Baloncesto Superior Nacional (BSN) es una cita donde sus seguidores han podido verlos juntos.

“A veces las personas que no se dedican al entretenimiento, pues no entienden cómo manejamos nuestro tiempo (los artistas) y que tenemos mucha interacción con el público, y el apoyo que he recibido de él ha sido muy bueno”, apuntó.

Al escucharla, la también creadora de contenido se mostró feliz. Antes de despedirse, subrayó “para contestarte tu pregunta, Danilo se está portando muy bien”.