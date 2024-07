Richard Simmons, famoso por sus vídeos de aeróbicos, muere a sus 76 años

Simmons asustó a sus fans hace tres meses cuando publicó en Facebook que estaba muriendo. “Tengo algunas noticias que contarles. Por favor, no estén tristes. Estoy... muriendo. Oh, puedo ver sus caras ahora. La verdad es que todos estamos muriendo. Cada día que vivimos estamos más cerca de nuestra muerte”, escribió en marzo.

Ese mismo mes de marzo reveló que padecía de cáncer en la piel, reporta The New York Post.

Simmons nació en Nueva Orleans, Luisiana, en 1948 y se mudó a Los Ángeles en los años 70, donde hizo una carrera de sus vídeos de ejercicios. Lanzó docenas de cintas y DVD de ejercicios, incluidos favoritos como “Sweatin’ to the Oldies,” “Party off the Pounds,” “Blast Off,” “Pump and Sweat,” “Tonin Uptown,” “Tonin Downtown,” y muchos más.