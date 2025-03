Rick Harrison, estrella de “Pawn Stars”, revela que su hijo murió por consumir fentanilo

En una entrevista con “In Depth with Graham Bensinger”, el dueño de Gold & Silver Pawn Shop reveló que Adam, de 39 años, perdió la vida a causa de una sobredosis de fentanilo. “A los 20 años tenía problemas con las drogas. Dios, lo metí en rehabilitación muchas veces y cada vez que le iba bien, volvía a caer. Has oído la misma historia un millón de veces, y se puso muy mal. Al parecer no era heroína lo que consiguió, terminó consiguiendo un poco de fentanilo. Eso lo mató”, expresó.