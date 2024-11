Ricky Martin y otros artistas hacen su llamado a votar a pocas horas de las elecciones

A menos de 48 horas de los comicios generales, la clase artística sigue manifestando sus preocupaciones acerca de la situación política de Puerto Rico, así como para instar al voto y revelar qué candidato favorecen para ganar la contienda.

Con una imagen suya en el escenario, arropado por la bandera de Puerto Rico mientras la besa, el astro boricua Ricky Martin durante la mañana del domingo, publicó en sus historias un llamado a la ciudadanía a ejercer el voto y de manera indirecta indica por cuál candidato votar al eludir a una “patria nueva”, un slogan con el que se ha identificado al candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Dalmau Ramírez.

“¡Hola mi gente! Cada vez que ejercemos nuestro derecho al voto, definimos el futuro de nuestras familias, amigos y comunidades. Este martes 5 de noviembre tendremos el poder de elegir líderes que representen nuestras necesidades y nuestros sueños de un mejor PuertoRico. La distancia no me desconecta de los problemas de mi país; al contrario, fortalece mi compromiso y mi deseo de ver renacer a Puerto Rico.Hablar sobre los temas que nos afectan no es solo mi derecho, sino también mi deber como alguien que representa a Puerto Rico en el mundo. El amor por nuestra tierra no se mide en la distancia. Te pido que hables con tus vecinos, familiares y amigos, y motívalos a votar. El cambio hacia una patria nueva comienza con tu voto”, plasmó la voz de “La Copa de la Vida”.

PUBLICIDAD

El astro boricua publicó el mensaje en sus historias de Instagram. (Instagram)

Asimismo, la cantante urbana Young Miko, hace un llamado a explorar un cambio, a través de un mensaje que publicó en una de sus historias en su cuenta de Instagram, un mensaje en el que exhorta a votar por un cambio.

“Puerto Rico, llegó la hora de acabar con décadas y décadas de corrupción y atropello. Llegó la hora de acabar con el abuso de poder que por tanto tiempo ha reinado bajo los mismos dos partidos que nos han robado, maltratado, mentido y decepcionado año tras año y que continuarán haciéndolo si no los sacamos. Merecemos servidores públicos que realmente le sirvan al pueblo y no a sus propios intereses; merecemos líderes que respeten nuestra isla y nuestros derechos; que no estén pendientes a llenar sus bolsillos, vendiendo nuestra isla permitiendo que muchos se queden sin un techo donde vivir...”, maifestó.

“Quieren un Puerto Rico sin puertorriqueñxs y eso no lo podemos permitir. Si tú de verdad amas a Puerto Rico, a tu hogar, a tus vecinxs, tus playas, tu cultura, tu tierra...hay que votar por un cambio.Ese cambio lo podemos hacer este próximo martes. Tenemos la oportunidad de encaminarnos hacia ese cambio. Construyamos el país con el que soñamos y que le queremos dejar a las generaciones que vienen después de nosotrxs. Votemos desde un lugar de amor hacia la patria que nos vio nacer”, concluyó con un emoji de corazón verde junto al de la bandera puertorriqueña.

Young Miko pide votar por un "cambio". (Fotocaptura Instagram)

Por su parte, el cantante urbano Arcángel ayer aclaró que nunca ha sido de apoyar a líderes que ocupan puestos políticos. Sin embargo, en esta ocasión, quiso dejar público su apoyo al candidato a la reelección en la capital, Miguel Romero, en agradecimiento a una labor.

PUBLICIDAD