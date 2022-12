Para Roselyn Sánchez volver a Puerto Rico siempre es motivo de júbilo, pero cuando además tiene la oportunidad de mostrar las bellezas de su isla a millones de personas a través del mundo, esa felicidad se multiplica.

Por eso, señaló que se siente honrada de haber sido invitada por segundo año a conducir el programa Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve.

“Que me hayan llamado una segunda vez, me siento súper halagada y pienso que es importante. Esto abre mucho camino y mucha puerta para el turismo. Hay mucha gente en Estados Unidos y en muchos lugares, porque esto no solamente lo ven a Estados Unidos, mediante las redes sociales lo pueden ver en todas partes del mundo, que conozca un chin de la isla. El valor de producción es increíble”, comentó Sánchez.

La edición pasada tuvo una audiencia de cerca de 20 millones de espectadores en todo el mundo, que para Sánchez fue una gran oportunidad para entrar en muchos hogares donde conocieron un poco sobre la cultura y bellezas naturales de Puerto Rico, pues además del evento de la última noche del año, se le brinda una promoción a la isla como destino turístico.

“Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” es un evento de despedida de año que se celebra en varias ciudades de Estados Unidos y se transmite a través de la cadena de televisión ABC. El presentador principal es Ryan Seacrest, quien tiene sede en Nueva York y desde allí se alterna la transmisión con los eventos que se celebran a la par en California, Nueva Orleans y Puerto Rico.

Esta es la segunda vez que se realiza en Puerto Rico y este año se lleva a cabo con una inversión de $3.5 millones en fondos federales y estatales, según un artículo reciente de este medio.

“Que lindo que seleccionaron a Puerto Rico como sede, ellos pudieron haber ido a cualquier otro país o a cualquiera otra ciudad. Inclusive, imagino que otras islas se peleaban porque fueran allá a grabar un evento como este. El hecho de que lo hayan hecho en Puerto Rico muestra que la gente quiere saber acerca de nosotros, de nuestra cultura. Para mí es tremenda oportunidad, yo me lo gocé y me lo voy a gozar. Me sentí súper halagada y espero en Dios que hacer un buen trabajo”, comentó Sánchez.

El evento se llevará a cabo en la plazoleta del Distrito T-Mobile y su entrada es libre de costo. El límite de asistentes es de 3,000. Aunque a nivel de transmisión televisiva anuncia la presentación del reguetonero Farruko, la fiesta también contará con la música de Gilberto Santa Rosa, Plena Libre, King Arthur, Súbete a Mi Moto, La Comparsa de Cantores y Vejigantes de Puerto Rico.