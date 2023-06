Dorset - El actor Treat Williams, cuya carrera de casi 50 años incluyó papeles protagónicos en la serie de televisión “Everwood” y la película “Hair”, murió el lunes después de un accidente de motocicleta en Vermont, dijo la policía estatal. Tenía 71 años.

Poco antes de las 5:00 p.m., un SUV Honda giraba a la izquierda en un estacionamiento cuando chocó con la motocicleta de Williams en la ciudad de Dorset, según un comunicado de la Policía Estatal de Vermont.

“Williams no pudo evitar una colisión y salió disparado de su motocicleta. Sufrió heridas graves y fue trasladado en avión al Centro Médico de Albany en Albany, Nueva York, donde fue declarado muerto”, según el comunicado.

Williams llevaba un casco, dijo la policía.

El conductor del SUV recibió heridas leves y no fue hospitalizado. Había señalado el giro y no fue detenido de inmediato, aunque la investigación del accidente continuó, dijo la policía.

Williams, cuyo nombre completo era Richard Treat Williams, vivía en Manchester Center en el sur de Vermont, dijo la policía.

Su agente, Barry McPherson, también confirmó la muerte del actor.

“Estoy devastado. Era el tipo más agradable. Tenía mucho talento”, dijo McPherson a la revista People.

“Era el actor de un actor”, dijo McPherson. “Los cineastas lo amaban. Ha sido el corazón de Hollywood desde fines de la década de 1970″.

Williams, nacido en Connecticut, debutó en el cine en 1975 como oficial de policía en la película “Deadly Hero” y apareció en más de 120 papeles en cine y televisión, incluidas las películas “The Eagle Has Landed”, “Prince of the City” y “Once Upon a Time in America”.

Fue nominado a un Globo de Oro por su papel del líder hippie George Berger en la versión cinematográfica de 1979 del exitoso musical “Hair”.

Apareció en docenas de programas de televisión, pero quizás fue mejor conocido por su papel protagónico de 2002 a 2006 en “Everwood” como el Dr. Andrew Brown, un neurocirujano viudo de Manhattan que se muda con sus dos hijos a la ciudad montañosa de Colorado del mismo nombre. .

Williams también tuvo un papel recurrente como Lenny Ross en el programa de televisión “Blue Bloods”.

Las apariciones de Williams en el escenario incluyeron espectáculos de Broadway, incluidos “Grease” y “Pirates of Penzance”.