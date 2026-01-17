Opinión
Sara Jarque y Yamaris Latorre se unen en la comedia “La roommate”

El estreno de la pieza es el 20 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce

17 de enero de 2026 - 4:05 PM

Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las actrices Sara Jarque y Yamaris Latorre se unen para protagonizar la ingeniosa comedia “La roommate” que subirá a escena desde el 20 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce y el sábado 28 de marzo en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

“La roommate” es una comedia escrita por Jen Silverman, en una traducción y adaptación de Sara Jarque y dirigida por Ismanuel Rodríguez.

La historia sigue a Sharon (Sara Jarque), una mujer recién divorciada que decide alquilarle un cuarto a Robyn (Yamaris Latorre), una misteriosa artista, ambas descubren que la convivencia puede ser mucho más que reveladora y “divertida” de lo que imaginaban.

Esta obra, que se presentó con mucho éxito en Broadway en el 2024 y fue protagonizada en esa ocasión por Mia Farrow y Patti LuPone, está llena de giros sobre la amistad, los secretos y las segundas oportunidades.

Para boletos e información de “La roommate” en San Juan y Mayagüez pueden acceder a casaproductora.com.

Para San Juan, también están disponibles en Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes de Santurce.

“La roommate” es una producción de Casa Productora.

TeatroCentro de Bellas Artes de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
