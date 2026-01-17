Sara Jarque y Yamaris Latorre se unen en la comedia “La roommate”
El estreno de la pieza es el 20 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce
17 de enero de 2026 - 4:05 PM
17 de enero de 2026 - 4:05 PM
Las actrices Sara Jarque y Yamaris Latorre se unen para protagonizar la ingeniosa comedia “La roommate” que subirá a escena desde el 20 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce y el sábado 28 de marzo en el Teatro Yagüez de Mayagüez.
“La roommate” es una comedia escrita por Jen Silverman, en una traducción y adaptación de Sara Jarque y dirigida por Ismanuel Rodríguez.
La historia sigue a Sharon (Sara Jarque), una mujer recién divorciada que decide alquilarle un cuarto a Robyn (Yamaris Latorre), una misteriosa artista, ambas descubren que la convivencia puede ser mucho más que reveladora y “divertida” de lo que imaginaban.
Esta obra, que se presentó con mucho éxito en Broadway en el 2024 y fue protagonizada en esa ocasión por Mia Farrow y Patti LuPone, está llena de giros sobre la amistad, los secretos y las segundas oportunidades.
Para boletos e información de “La roommate” en San Juan y Mayagüez pueden acceder a casaproductora.com.
Para San Juan, también están disponibles en Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes de Santurce.
“La roommate” es una producción de Casa Productora.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: