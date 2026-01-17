Sara Jarque y Yamaris Latorre se unen en la comedia “La roommate”

Las actrices Sara Jarque y Yamaris Latorre se unen para protagonizar la ingeniosa comedia “La roommate” que subirá a escena desde el 20 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce y el sábado 28 de marzo en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

“La roommate” es una comedia escrita por Jen Silverman, en una traducción y adaptación de Sara Jarque y dirigida por Ismanuel Rodríguez.

La historia sigue a Sharon (Sara Jarque), una mujer recién divorciada que decide alquilarle un cuarto a Robyn (Yamaris Latorre), una misteriosa artista, ambas descubren que la convivencia puede ser mucho más que reveladora y “divertida” de lo que imaginaban.

Esta obra, que se presentó con mucho éxito en Broadway en el 2024 y fue protagonizada en esa ocasión por Mia Farrow y Patti LuPone, está llena de giros sobre la amistad, los secretos y las segundas oportunidades.

Para boletos e información de “La roommate” en San Juan y Mayagüez pueden acceder a casaproductora.com.

Para San Juan, también están disponibles en Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes de Santurce.