En más de una ocasión, la modelo, actriz y presentadora puertorriqueña Dayanara Torres Delgado ha manifestado que el nuevo año vendrá colmado de proyectos. La Miss Universe 1993, además, recibirá el 2023 feliz por la compañía de su novio, el productor Marcelo Gama.

Así lo confirmó la misma Torres Delgado esta mañana con una romántica fotografía. En la instantánea, que en Instagram cuenta con más de 12,000 reacciones, aparece la pareja de espaldas, caminando por las calles del Wynwood Art District en Miami.

“2023... ¡Estamos listos!”, escribió la mamá de Cristian y Ryan.

Lo anterior fue suficiente para que los seguidores de la toalteña se pusieran en alerta nupcial y comenzaran a especular que en el nuevo año sonarán las campanas. Así lo expresó la mayoría en la sección de comentarios.

“Eso, qué viva el amor”, “Amo esta foto”, “Mereces vivir en amor, plenitud y alegría” y “¿Están preparados? Ya me dejaste intrigada. Solo les deseo que este 2023 esté lleno de más felicidad, complicidad y mucho amor entre los dos”, leen algunos de los comentarios.

PUBLICIDAD

Ayer, la presentadora de 48 años celebró y dio gracias porque esta Navidad podrá disfrutarla junto a sus cuatro hermanos: Jeannette, Joey y José. El reencuentro lo describió como su “mejor regalo”. Asimismo, hace cinco días, Torres Delgado compartió un vídeo en el que se probaba un hermoso traje plateado para un proyecto que la llena de “mucha alegría”.

“Qué traje tan espectacular. Gracias Bridal Boutique by Barbara, Bárbara Blanco y todo su ‘staff’, que con tanto amor hicieron todo posible. Y Maia Luisa, que con tanto cariño arregló cada detalle. ‘Talk about working with love!. You guys are the best! I felt Unstoppable’”, expresó y utilizó el mismo emoji de corazón brillante que colocó en la publicación junto a Gama.

“Él me quiere hacer brillar”

En entrevista reciente con este medio, la boricua confesó que hace cinco años, cuando participaba en el programa televisivo “Mira quién baila”, conoció a quien hoy tiene su corazón, el productor brasileño.

Con una enorme sonrisa, dijo que le fascina que su actual pareja es “una persona enfocada, seria (y) chistoso, cuando tiene que ser chistoso”.

“Lo más que me gusta es que él me quiere hacer brillar, él me quiere ver brillar”, añadió sobre el hombre que le robó el corazón y con el que mantiene una relación hace casi dos años.