Shakira y Piqué. A estas alturas, tal vez muchos estén hartos de leer estos dos nombres, y más juntos: la noticia de su ruptura captó el interés mediático y desde entonces, casi no ha habido mes que no hayan sido noticia.

Ahora, un año y cinco canciones después, las vidas del exjugador y la cantante han tomado rumbos separados. Él en Cataluña, España. Ella en Miami, Estados Unidos. Fútbol y un nuevo romance por un lado, música y amor de madre por el otro, así es la nueva temporada de esta historia de desamor.

UNA RUPTURA, VARIAS VERSIONES

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Hace un año de estas palabras con las que Shakira y Piqué informaban de su ruptura en un comunicado remitido a la Agencia Efe. Era el 4 de junio de 2022, pero el anuncio pilló a pocos desprevenidos: los rumores de que el romance estaba llegando a su fin corrían desde hacía meses.

Pero hacerlo oficial, de alguna manera, lo convertía en definitivo. Así ponían fin a más de una década de historia de amor, con dos hijos en común y varias canciones románticas de la colombiana dedicadas al futbolista, como “23″ o “Me Enamoré”.

Y, aunque el comunicado parecía un intento de cortar la relación de manera cordial, aquella imagen se rompió en pedazos ya mucho antes de que la artista publicase sus siguientes canciones de despecho.

Porque no tardaron en llegar los cruces de versiones contradictorias que evidenciaban que la expareja no había acabado en tan buenos términos como su anuncio oficial pretendía manifestar.

Desde el entorno de Shakira, afirmaban que Piqué le había sido infiel y que ese era el motivo de la ruptura. Un bote de mermelada, que el exjugador del Barça no tuviera llaves de la casa, y que los paparazzi le hubieran pillado con Clara Chía, parecían ir en esa dirección.

Piqué publica en Instagram una foto con su novia Clara Chia (Instagram)

Las fuentes cercanas al futbolista, sin embargo, aseguraban que la relación estaba rota desde hacía tres meses y que, por tanto, Gerard era libre y así lo había confirmado al iniciar una nueva relación con su actual novia.

Al final, Shakira terminó abandonando España y mudándose con sus hijos a Miami. Piqué, por su parte, ha seguido viviendo en Barcelona junto a Clara Chía. Aunque, eso sí, viaja frecuentemente a Estados Unidos para estar junto a sus hijos tal y como estipularon en el acuerdo de custodia. Y, según El Confidencial, “no descarta alquilar un apartamento para sus estancias en Florida”.

GERARD PIQUÉ, EL REY DE REYES

Desde su ruptura con Shakira, Gerard Piqué ha estado permanentemente en el ojo del huracán. La prensa parecía seguir todos sus pasos, intentando captar cada vez instantáneas más claras, valga la redundancia, de su nueva novia Clara Chía.

Al final, tras meses de persecución mediática, la pareja hizo oficial lo suyo, de algún modo, con una instantánea en Instagram. Sin embargo, el exfutbolista ha preferido no dar demasiados detalles ni de su actual noviazgo ni de su situación con Shakira.

Eso sí, ante todo el revuelo causado por la colaboración entre la colombiana y Bizarrap, Gerard aprovechó uno de los encuentros de la Kings League para defender a su novia mostrando un reloj de Casio en su muñeca y diciendo que era “para toda la vida”.

Al final, siendo imposible esquivar el balón mucho más tiempo, Piqué lo encajó en una reciente entrevista en el programa de radio El Món Rac1: “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”.

Así, en alusión a las dedicatorias musicales de Shakira, declaró que “cada uno toma las decisiones que cree oportunas”. Además, dejó clara su postura: “no tengo ganas de hablar del tema, lo único que quiero es que mis hijos estén bien”.

En otra ocasión, en el canal de Twitch de Jijantes FC, fue incluso más directo: “Eso del ‘beef’ queda muy bien a título personal, y oh, la puta ama, no sé qué... Pero no pensamos en la otra persona: ¿qué tiene que pasar, que alguien se suicide?”.

Mientras tanto, el exfutbolista ha estado centrado todo este tiempo en disfrutar del éxito de la Kings League y seguir haciéndola crecer. Una competición de fútbol amateur con reglas especiales y presencia de influencers, streamers y jugadores famosos.

En el final de su primera temporada, el formato que para muchos está llamado a ser “el futuro del fútbol”, reunió a dos millones de espectadores y 100,000 asistentes presenciales. Además, se ha ampliado con una sección femenina para esta segunda temporada, la Queens League.

Ahora, tanto la Kings como la Queens League han llegado a la televisión tradicional gracias a un acuerdo con Mediaset. Y, aunque no ha obtenido las cifras esperadas en este medio (entre un 2.5% y un 3.5% de cuota), sigue triunfando en Twitch. Y así, Piqué sigue metido de lleno en este exitoso proyecto.

SHAKIRA, EL RESURGIR DE UNA ESTRELLA

Por su parte, Shakira se ha expresado, de nuevo viene el calambur, claramente casi desde el principio. Y lo ha hecho especialmente a través de sus canciones, con las que a la vez ha relanzado su carrera musical por todo lo alto.

Porque si “23″ y “Me enamoré” expresaban el amor de la colombiana hacia Gerard Piqué, ahora tras la ruptura son varios los dardos en forma de canciones que el futbolista ha recibido en su diana.

“Te Felicito” fue la primera de ellas, una colaboración de la cantante con Rauw Alejandro en la que le decía a su ex: “qué bien actúas”. Después vino “Monotonía”, junto a Ozuna, que parecía tener un tinte más melancólico y menos acusador: “no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, decía la de Barranquilla.

Sin embargo, todo cambió cuando la artista colaboró con Bizarrap para la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, una “beef” (tiraera) que era una sucesión de directas a Piqué con alguna dedicatoria también a Clara Chía: “a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Después le tocó el turno a “TQG”, un tema de Karol G a dúo con Shakira donde esta última volvía a dedicarle algunas frases a Piqué: “tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”.

Pero tras su último y exitoso lanzamiento, la colombiana, tan criticada como aplaudida por sus últimas canciones de desamor y despecho según a quien se pregunte, ha cambiado de tono. Porque en “Acróstico”, su último lanzamiento, habla de (y con) sus hijos.

Así, la canción expresa como son ellos quienes más la han ayudado a superar la ruptura, y el pilar más fundamental de tu vida: “quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor”, canta Shakira en el videoclip donde Milan y Sasha tocan el piano con ella y entonan algunos versos.

Sin embargo, el foco mediático apunta a que el exfutbolista y la cantante siguen lanzándose indirectas, pues poco después de que Shakira hiciera una publicación junto a Bizarrap y Duki, en la que este último hacía el característico gesto del dos con el que el exjugador le dedicaba los goles a la artista; Piqué publicó otra foto con Clara Chía.

La colombiana, además, ha causado furor al ser vista surfeando. Además, hay rumores de que, tras haber coincidido en el Gran Premio de Miami, el mismísimo Tom Cruise quedó prendado de ella. Pero, según habría dicho al Daily Mirror una fuente cercana, la cantante no está interesada en el actor.

En definitiva, tanto Piqué capitaneando el nuevo fútbol, como Shakira brillando en la escena musical parecen haber encontrado, por separado, algo mucho mejor que un final feliz de cuento: un éxito real al que le quedan muchos más capítulos.

Por Nora Cifuentes / EFE Reportajes.