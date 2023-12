La Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios, que fue coronada el pasado 18 de noviembre, reflexionó acera de los momentos vividos desde que tomó la decisión de representar a su país, Nicaragua, y ser elegida como la nueva soberana del universo.

La organización de MIss Universe compartió el mensaje de la reina, así como fotografías y video de los momentos más especiales en el transcurso de varias semanas, desde que ganó la beldad de 23 años.

“Al reflexionar sobre mi primer mes como Miss Universo, es imposible elegir un momento favorito. Fue un mes lleno de sorpresas y nuevas experiencias. Exploré Nueva York, viajé a Indonesia y tuve mi primera sesión de fotos OFICIAL como Miss Universo… ¡además de muchas sesiones no oficiales! Recuerdo haber llegado a mi nuevo apartamento por primera vez: las habitaciones están decoradas con fotografías de ex Miss Universe en las paredes y, cuando coloqué la corona en mi cama, realmente me di cuenta: ‘Wow! Soy Miss Universo’”, escribió la nueva soberana, quien ha servido de inspiración para muchos de sus compatriotas, que destacan su historia de superación.

“Me encanta la emoción de la ciudad de Nueva York, especialmente en Navidad. Todas las decoraciones me recordaron ese sentimiento de alegría que todos experimentamos durante las vacaciones cuando somos niños. ¡Y vi nieve por primera vez! El nuevo año no solo marca el comienzo de 2024 para mí, sino que también significa un nuevo comienzo en este nuevo viaje como Miss Universe”, señaló Palacios, quien fue seleccionada como la primera Miss Universe de su país, de la mano de Karen Celebertti, quien recientemente renunció a la organización Miss Nicaragua tras ser acusada de supuesta “conspiración” y otros delitos por el gobierno de su país.

“Mis propósitos de Año Nuevo este año se han convertido en propósitos de Miss Universe. En primer lugar de la lista está eliminar el estigma de la salud mental, para que podamos eliminar el miedo a hablar de nuestro bienestar emocional. Quiero ayudar a las personas a sentirse seguras y cómodas abriendo su corazón y permitiéndose hablar sin miedo. Solo así podremos asumir la responsabilidad y el control de nuestra salud mental. Espero hacer más con esta plataforma en los próximos meses. ¿Quieres ayudar? ¡Haznos saber!”, exhortó.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han mostrado su cariño a través de las redes sociales, y a todos los aficionados que celebraron conmigo mi triunfo. Son una gran fuente de motivación para mí. También quiero agradecer a mi familia por su apoyo incondicional, y a mi país Nicaragua por llenarme de tanto amor y felicidad. Gracias por celebrar conmigo este triunfo colectivo, espero que los haya llenado del mismo orgullo y alegría que yo siento. ¡Nos vemos en el nuevo año!”, culminó la Miss Universe.