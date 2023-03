El juez Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de San Juan, indicó que remitirá, por escrito su decisión en cuanto a una moción de desestimación radicada por Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino del cantante Ricky Martin, luego que el licenciado Michael Corona Muñoz asumió su representación legal, en lo que debió ser una vista para determinar si el joven tenía la capacidad de autorepresentarse como parte de una demanda civil radicada por el artista.

Castro Callejo dijo, en sala, que atendió, más temprano en el día, una moción radicada por Corona Muñoz en la que informó que asumiría la representación legal de Sánchez Martin.

“Así las cosas, lo que nos ocuparía en la tarde de hoy es académico”, resaltó Castro Callejo.

Al preguntar a las partes si tenían algún asunto pendiente, Corona Muñoz dijo que “la pasada representación legal (del demandado) radicó una moción de desestimación ante su señoría. Nosotros la adoptamos, tal y como está redactada, e insistimos en ella”.

“El asunto (la moción de desestimación) ya estaba sometido y estábamos esperando a que compareciera algún abogado o abogada, o que se resolviera el asunto de la autorepresentación. Así que atendido ya dicho asunto, el tribunal someterá su determinación por escrito”, enfatizó Castro Callejo en referencia a la moción de desestimación, al tiempo que culminó la breve vista.

Tanto a su entrada como a su salida de la sala 907, Corona Muñoz indicó que todas las reacciones serían de su parte y no las de su representado. “Él no va a contestar ninguna pregunta en estos momentos”, dijo, mientras afirmó que su cliente sí padece del síndrome de Asperger, una de las razones por la cual la vista de hoy no se celebró mediante vídeoconferencia, como fue señalada originalmente, luego que Castro Callejo acogió una moción de Sánchez Martin solicitando que fuese presencial.

Corona Muñoz aclaró que asumiría la representación de Sánchez Martin de hoy en adelante, y añadió que hay gente que no tiene estudios en derecho que se representan a sí mismos porque cualquier persona puede hacerlo. “La familia lo apoya, pero yo soy el abogado de él ahora. Seré quien defenderá los intereses del señor Sánchez Martin, así es como voy a manejarlo”, señaló ante preguntas de los diversos medios de comunicación local. “Yo no voy a entrar en la situación económica de él ahora mismo. Él me contrató y yo estoy aquí”.

Sánchez Martin, quien lucía relajado, bajó su mascarilla y se limitó a decir: “Lo que quiero es que se sepa la verdad, solamente la verdad. Yo solo quiero que se conozca toda la verdad”.

¿Por qué se ordenó la vista?

Tras ser advertido, en febrero, que debía tener representación legal (luego de la renuncia de sus abogados anteriores), y luego de que se le concedió tiempo para contratar nuevos abogados, Sánchez Martin indicó (mediante mociones anteriores a la vista de esta tarde) a Castro Callejo que se autorepresentaría, puesto que no contaba con los recursos económicos para retener un abogado. Añadió, además, que tomó un curso en línea y que estaba apto para defenderse en sala. No obstante, Castro Callejo ordenó la celebración de la vista para determinar si, en efecto, podía representarse a sí mismo adecuadamente.

Los abogados de Ricky Martin, en cambio, se opusieron a que Sánchez Martin se autorepresentara al entender que no contaba con el conocimiento para enfrentar el proceso judicial.

Sobre la moción de desestimación, Corona Muñoz sostuvo que está pendiente a resolverse y que está “bastante bien fundamentada”. “Nosotros, una vez pase esa moción, si no se concede, procederemos entonces a contestar y a formular nuestras alegaciones y nuestras peticiones”.

La moción de desestimación mencionada por Castro Callejo y por Corona Muñoz fue radicada, en diciembre del año pasado, por los abogados Jaime Alcover Delgado y Fredeswin Pérez Caraballo, quienes asumieron la representación legal de Sánchez Martin. No obstante, los letrados sometieron, el 2 de enero del año en curso, una moción de relevo de representación legal con efecto inmediato, la cual fue aprobada por Castro Callejo.

En la moción, los abogados resaltaron diferencias irreconciliables con Sánchez Martin que les impedían ofrecerle una representación adecuada.

Por su parte, Corona Muñoz señaló que procederá a hablar con su cliente y, en el momento apropiado, radicará las referidas alegaciones y cualquier reclamación que tenga.

“Eso depende mucho también de la actitud del señor Ricky Martin. Él es el que empezó este pleito. Está pidiendo, yo no sé, si $30 o $50 millones, no sé por qué. Vuelvo y le repito, el papel aguanta lo que se le ponga. Son alegaciones y nosotros tenemos las nuestras, que las voy a someter por escrito. Va a ser un documento público y ustedes las verán”, reiteró, a la vez que negó haber recibido algún pedido de los abogados del artista para entablar negociaciones. Sin embargo, el letrado resaltó que siempre se está dispuesto a escuchar (posibles ofertas).

Por otro lado, la licenciada Dora Monserrate, quien fue hoy en representación del cantante puertorriqueño, negó que se le haya presentado alguna oferta al demandado y se enfocó en el caso civil, al decir que quedaron complacidos que la parte demanda haya contratado representación legal.

“En el caso civil, que es al que estuvimos citados hoy, quien tenía que estar presente era el demandado, que fue ordenado a que compareciera, presentara las herramientas y demostrara al tribunal que podía representarse a sí mismo. Nosotros nos opusimos. Así que al ver que estaba representado por un abogado nos complace”, manifestó Monserrate.

Ante la pregunta de si Ricky Martin estaba al tanto de todo lo ocurrido, Monserrate señaló que “los abogados y los clientes siempre nos mantenemos en comunicación, así que él está al tanto”, y que este se presentará tan pronto el tribunal señale la vista correspondiente.

La saga legal entre Ricky Martin y su sobrino

Enrique Martin Morales, nombre del veterano artista, entabló, en septiembre del año pasado, una demanda civil contra Sánchez Martin por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho y daños y perjuicios. En respuesta, Sánchez Martin radicó una moción de desestimación de la demanda de Martin Morales y que es atendida por Castro Callejo.

La batalla legal entre Martin Morales y Sánchez Martin comenzó el 1 de julio de 2022, cuando el sobrino radicó una querella ante el Negociado de la Policía amparada en la Ley 54 de Violencia Doméstica y solicitud de orden de protección ex-parte. Ese día, la jueza Raiza Cajigas Campbell emitió la orden de protección contra Martin Morales.

No obstante, Sánchez Martin desistió de su petición de extender dicha orden de protección en una vista celebrada el 21 de julio de 2022. Martin Morales radicó luego, el 7 de septiembre de 2022, la demanda por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho y daños y perjuicios contra Sánchez Martin, quien sometió, una semana antes, una segunda querella por agresión sexual contra el artista.

Como parte de la vista celebrada hoy, Sánchez Martin acudió al Tribunal Supremo para que permitiera la transmisión del proceso. Aunque el Supremo denegó dicho pedido, luego aprobó una moción similar radicada por el periódico El Vocero. En dicha moción, Sánche Martin se describió como “periodista independiente”.

De momento, Martin Morales es cobijado por una orden de protección emitida contra Sánchez Martin y que fue extendida por un año por el juez Glenn Velázquez Morales en una vista celebrada el 10 de noviembre de 2022.

Martin Morales es representado por los abogados José Andreu Fuentes, Dora Monserrate y Joaquín Monserrate Matienzo.