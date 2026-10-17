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Su viaje más importante: Wilson Santiago, de Mochileando, se casa con su pareja en Portugal

La pareja celebró una íntima ceremonia en la ciudad de Braga rodeada de familiares y amigos cercanos

17 de octubre de 2026 - 1:44 PM

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Wilson Santiago Burgos, creador de Mochileando (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Luego de años recorriendo el mundo juntos, Wilson Santiago, fundador de la plataforma de viajes Mochileando, y su pareja, Carlos Xavier Torres, celebraron su matrimonio en una íntima ceremonia en la ciudad de Braga, en Portugal, junto a familiares y amigos cercanos.

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La pareja compartió la noticia a través de las redes sociales con un mensaje en el que repasaron la historia que han construido juntos desde que se conocieron hace cinco años.

De todas las cosas que he descubierto viajando por el mundo, la más hermosa ha sido descubrir que mi lugar favorito no es un destino; es estar contigo”, escribió Santiago al acompañar las imágenes de la celebración.

Según relató, lo que comenzó como una amistad fue transformándose poco a poco en una relación sólida, marcada por el compañerismo, la paciencia y el amor. “Hace cinco años comenzó una historia que jamás imaginamos que nos traería hasta aquí. Una historia que empezó con una amistad, creció con paciencia y se convirtió en el amor más bonito de nuestras vidas”, añadió el empresario.

Para quienes siguen la trayectoria de Santiago, los viajes han sido una constante tanto en su vida profesional como personal. No es casualidad, entonces, que gran parte de los recuerdos que comparte junto a Torres estén ligados a destinos, aventuras y experiencias alrededor del mundo.

Hemos recorrido el mundo juntos, visto atardeceres inolvidables, vivido aventuras extraordinarias y construido un hogar lleno de amor”, señaló Santiago, quien es químico y científico ambiental de profesión.

La boda reunió a seres queridos que viajaron desde distintos países para acompañar a la pareja en uno de los momentos más importantes de sus vidas. “Pero hoy, rodeados de tantas personas que amamos y que viajaron desde distintos lugares del mundo para acompañarnos, comenzamos nuestra aventura más importante: nuestro matrimonio”, compartió el emprendedor.

El mensaje concluyó con un deseo que resume tanto su historia de amor, como su pasión por descubrir nuevos horizontes: “¡Que este sea el viaje más hermoso de nuestras vidas!”.

La boda se celebró varios meses después de que Santiago anunciara públicamente sus planes de matrimonio. En aquel momento, el empresario puertorriqueño habló sobre la importancia que ha tenido Torres en su vida y cómo su relación se convirtió en una fuente de apoyo y crecimiento personal.

La boda civil fue a principios de este mes, en el municipio de Florida.

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MochileandoPortugal
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