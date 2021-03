El productor Emmanuel “Sunshine” Logroño nunca olvidará esa mañana del lunes, 15 de marzo, cuando su esposa, la también productora Gilda Santini, lo llamó para informarle que el actor Albert Rodríguez había fallecido.

La primera reacción fue decirle, “no relajes”. Pensó que se trataba de otra confusión, como la que hubo hace varios años cuando murió un Alberto Rodríguez y todo el mundo pensó que era el actor. Pero esta vez era cierto.

“Yo no entendía y ahí me dijo ‘cógelo con calma, es verdad, a Albert lo encontraron muerto en la casa’. Eso fue coma una patá. Todavía cuando me acuerdo… Fue fuerte, fue fuerte”, expresa compungido al rememorar ese momento que lo marcó.

La relación entre Albert Rodríguez y Sunshine Logroño inició hace tres décadas cuando el productor lo contrató como actor en una de sus producciones. Rodríguez no solo actuaba, sino que también cantaba, lo que atrajo de inmediato a Sunshine. Como actor, recuerda el productor, era bien meticuloso, estudioso, y no solo se encargaba de la caracterización de un personaje, sino que le diseñaba el vestuario, haciéndolo a la medida.

“Tú le explicabas el personaje y cuando lo veías, era como, ¡oh… eso mismo es!”, dice Sunshine Logroño sobre esa capacidad que tenía Rodríguez para moldear los personajes, como lo hizo con “Agata”, “Gaby”, “Doctor Argüelles” y “Louis Francois”, entre tantos otros que quedarán en la memoria del pueblo.

“Albert actuaba, era joven, era dinámico, se atrevía a cualquier cosa, tenía hambre y con los años fuimos creciendo juntos y siempre mantuvimos una comunicación. Trabajamos en los diferentes proyectos televisivos y también hicimos par de cosas de teatro”, relata Sunshine sobre cómo su relación fue transformándose con los años.

De hecho, cuando el programa “Club Sunshine” salió de la televisión en 2009, Albert Rodríguez continuó trabajando con el productor en sus proyectos, ya fuera como talento o como director. En esa faceta, se destacó por ser sumamente estricto y por tener una visión clara de cómo quería las cosas.

“Albert era nazi en la dirección porque como viene de la mentalidad del teatro, pues era bien sharp”, afirma Sunshine, toda vez que recuerda que fue Rodríguez quien dirigió el último espectáculo en vivo de Los Rayos Gamma, en el 2019.

“Una cosa que no entendía es que Albert veía de todo en televisión y yo le decía, ‘¿cuándo tu duermes?’ Me decía, ‘es que hay que ver de todo’. No solo veía el programa de televisión, sino que analizaba los personajes, la producción. A veces nos íbamos a los palos y estábamos horas hablando de programas. Todo eso nos servía de referencia para hacer otras cosas que hicimos”, indica.

Al momento de fallecer, ambos se encontraban trabajando en la secuela de la película “Chona”, donde Albert Rodríguez interpretaría uno de los personajes protagónicos que Sunshine escribió pensando en él. Nunca llegaron a grabar.

“Como le escribí el personaje a Albert y ya me había dado el feedback de lo que iba a hacer con la voz y habíamos como quien dice ‘pick our brains’ en cuanto al personaje, pues ahora es bien difícil imaginarlo con otra persona, pero pues…”, comenta con resignación sobre uno de tantos proyectos que quedaron en el tintero.

De hecho, la última conversación entre ambos fue precisamente sobre la película, ya que varias escenas se grabarían en la escuela que Rodríguez fundó con Deddie Romero, la National Talent Academy, en Bayamón.

El actor Albert Rodríguez falleció el 15 de marzo.

Sunshine Logroño se emociona al pensar en uno de los tantos sueños que tenía Rodríguez que era que se reunieran una vez más todo el elenco de “Club Sunshine”: Jorge Castro, Marian Pabón, René Monclova, Suzette Bacó, Cristina Soler y él.

“Cuando murió todos fuimos a su casa y mira la ironía de la vida que uno de los sueños de Albert era que nos reuniéramos de nuevo… Y mira dónde nos venimos a reunir”, lamenta.

Al preguntarle qué caracterizó a su amigo, destaca su jovialidad, su sonrisa, su paciencia y la paz con la que siempre llegaba a cualquier lugar. Eso se quedará vivo por siempre. Por eso, Sunshine Logroño prefiere no hablar de Albert Rodríguez en pasado, sino siempre en presente.

“Decir que lo voy a recordar es como que lo recordé y ya, y no, Albert siempre está con nosotros. No es que lo vamos a recordar, es que está con nosotros y vamos a seguir jangueando, sea en este plano o en el próximo”, concluye.