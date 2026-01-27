Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sydney Sweeney cuelga brasieres en el cartel de Hollywood y podría enfrentar cargos

Aquí los detalles sobre por qué podría tener un problema legal

27 de enero de 2026 - 2:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sydney Sweeney. (Scott A Garfitt)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - La actriz estadounidense Sydney Sweeney podría enfrentar cargos legales tras haber sido captada en la cima del emblemático cartel de Hollywood de Los Ángeles colgando una hilera de sujetadores para promocionar una marca de ropa interior, según un vídeo publicado este lunes por TMZ.

Las imágenes muestran a la intérprete de “Euphoria” y su equipo vestidos de negro trepando hacia la cima de las históricas letras blancas para colgar un puñado de sostenes.

“Buen trabajo”, se escucha decir a Sweeney mientras contempla la escena bajo un manto de oscuridad y sonríe.

Aunque la actriz obtuvo permiso para filmar el cartel de Hollywood, que se ubica en un recinto vallado y cuya entrada se encuentra restringida al público, podría enfrentar un problema legal por trepar el cartel.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, indicó en un comunicado a la revista especializada la presidencia de la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del letrero.

Es ilegal tocar, escalar o alterar físicamente las letras de Hollywood, cuyo acceso público se encuentra estrictamente limitado a los senderos circundantes. Cruzar las vallas protectoras suele castigarse con arresto inmediato y cargos por allanamiento de morada.

Tags
Hollywood
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: