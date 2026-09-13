Hermano de Paul Walker se expresa sobre posible destino de “Brian O’Conner” en “Fast & Furious”

El futuro de Brian O’Conner, uno de los personajes más recordados de la saga “Fast & Furious”, volvió a generar conversación después de que Cody Walker, hermano de Paul Walker, se refiriera a la posibilidad de que el personaje aparezca en la película que cerrará la franquicia.

Paul Walker murió en noviembre de 2013, cuando todavía se encontraba en desarrollo la séptima entrega de la serie. Su fallecimiento obligó a modificar la producción y sus hermanos, Cody y Caleb, participaron como dobles para completar algunas de las escenas que el actor no alcanzó a filmar.

Para Cody, aquella experiencia no es algo que quiera repetir. En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, explicó que la decisión sobre un eventual regreso de Brian debería estar principalmente en manos de Meadow Walker, hija del fallecido intérprete. “Mi postura es que es lo que Meadow quiere que se haga; es su padre”, afirmó Cody.

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El hermano del actor también dejó clara su posición frente a la posibilidad de volver a participar en una producción para recrear a Paul. “No me interesaría volver a hacer eso”, señaló.

Uno de los elementos que podría facilitar una nueva aparición del personaje es que Brian no tuvo una muerte dentro de la ficción. Al final de Rápidos y Furiosos 7, el personaje se apartó de la acción para continuar su vida junto a su familia.

Cody considera que esa salida fue adecuada y evita que una eventual participación futura tenga que alterar el desenlace que recibió el personaje. “Me encanta cómo su personaje salió de la franquicia. No lo mataron, no hicieron algo tan cursi. Es hermoso, está criando a sus hijos” explicó.

El panorama tecnológico también es diferente al que existía cuando se terminó la séptima película. Cody señaló que actualmente existen herramientas que podrían permitir una aparición digital sin que él o Caleb tengan que volver a desempeñar el papel de dobles.

“La IA no existía en 2014, así que podrían hacerlo. Hay años de metraje que nunca se usó de estas otras películas de Fast. Son los mejores en el negocio, pueden resolverlo”, sostuvo.

Vin Diesel quiere reunir a Dom y Brian

La posibilidad de recuperar a Brian no surgió únicamente a partir de las declaraciones de Cody. Vin Diesel, protagonista y uno de los principales responsables de la franquicia, ya había hablado públicamente sobre sus condiciones para el cierre de la historia.

Durante el Fuel Fest de 2025, evento organizado por Cody Walker, Diesel aseguró que había planteado tres condiciones para la película final: regresar la saga a Los Ángeles, recuperar el vínculo con la cultura de los automóviles y las carreras callejeras y reunir nuevamente a Dominic Toretto y Brian O’Conner.

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Sin embargo, Walker asegura que desconoce cómo terminará concretándose esa idea. Aunque estuvo junto a Vin Diesel cuando realizó aquel anuncio, afirmó a Entertainment Weekly que todavía no sabe qué ocurrirá con Brian. “No tengo ni idea de qué esperar”, reconoció.

La participación de Cody y Caleb en Rápidos y Furiosos 7 ocurrió en circunstancias excepcionales. La muerte de Paul dejó varias escenas pendientes y la producción tuvo que recurrir a sus hermanos, al actor John Brotherton y a efectos visuales para completar la película.

Años después, los Walker volvieron a contemplar la posibilidad de que Paul apareciera nuevamente. En 2018, Caleb manifestó su deseo de realizar un cameo y Cody reconoció que podía existir una manera de hacerlo, aunque consideraba necesario que el resultado fuera tratado con cuidado.

Desde entonces, las películas posteriores han mantenido presente a Brian sin mostrarlo directamente. Ahora, la saga se prepara para su última entrega, titulada Fast Forever, cuyo estreno está previsto para el 17 de marzo de 2028.

Por ahora, no existe una confirmación de que Paul Walker vaya a aparecer en la cinta. Lo que sí está claro es que la familia mantiene una posición central en cualquier decisión relacionada con su imagen y que Cody no contempla volver a desempeñar el papel que asumió tras la muerte de su hermano.