Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de septiembre de 2026
92°Lluvias aisladas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hermano de Paul Walker se expresa sobre posible destino de “Brian O’Conner” en “Fast & Furious”

El actor murió en noviembre de 2013 en pleno desarrollo de la séptima entrega de la serie

13 de septiembre de 2026 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fenecido actor Paul Walker. (Archivo)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El futuro de Brian O’Conner, uno de los personajes más recordados de la saga “Fast & Furious”, volvió a generar conversación después de que Cody Walker, hermano de Paul Walker, se refiriera a la posibilidad de que el personaje aparezca en la película que cerrará la franquicia.

RELACIONADAS

Paul Walker murió en noviembre de 2013, cuando todavía se encontraba en desarrollo la séptima entrega de la serie. Su fallecimiento obligó a modificar la producción y sus hermanos, Cody y Caleb, participaron como dobles para completar algunas de las escenas que el actor no alcanzó a filmar.

Para Cody, aquella experiencia no es algo que quiera repetir. En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, explicó que la decisión sobre un eventual regreso de Brian debería estar principalmente en manos de Meadow Walker, hija del fallecido intérprete. “Mi postura es que es lo que Meadow quiere que se haga; es su padre”, afirmó Cody.

El hermano del actor también dejó clara su posición frente a la posibilidad de volver a participar en una producción para recrear a Paul. “No me interesaría volver a hacer eso”, señaló.

Uno de los elementos que podría facilitar una nueva aparición del personaje es que Brian no tuvo una muerte dentro de la ficción. Al final de Rápidos y Furiosos 7, el personaje se apartó de la acción para continuar su vida junto a su familia.

Cody considera que esa salida fue adecuada y evita que una eventual participación futura tenga que alterar el desenlace que recibió el personaje. “Me encanta cómo su personaje salió de la franquicia. No lo mataron, no hicieron algo tan cursi. Es hermoso, está criando a sus hijos” explicó.

El panorama tecnológico también es diferente al que existía cuando se terminó la séptima película. Cody señaló que actualmente existen herramientas que podrían permitir una aparición digital sin que él o Caleb tengan que volver a desempeñar el papel de dobles.

“La IA no existía en 2014, así que podrían hacerlo. Hay años de metraje que nunca se usó de estas otras películas de Fast. Son los mejores en el negocio, pueden resolverlo”, sostuvo.

Vin Diesel quiere reunir a Dom y Brian

La posibilidad de recuperar a Brian no surgió únicamente a partir de las declaraciones de Cody. Vin Diesel, protagonista y uno de los principales responsables de la franquicia, ya había hablado públicamente sobre sus condiciones para el cierre de la historia.

Durante el Fuel Fest de 2025, evento organizado por Cody Walker, Diesel aseguró que había planteado tres condiciones para la película final: regresar la saga a Los Ángeles, recuperar el vínculo con la cultura de los automóviles y las carreras callejeras y reunir nuevamente a Dominic Toretto y Brian O’Conner.

Sin embargo, Walker asegura que desconoce cómo terminará concretándose esa idea. Aunque estuvo junto a Vin Diesel cuando realizó aquel anuncio, afirmó a Entertainment Weekly que todavía no sabe qué ocurrirá con Brian. “No tengo ni idea de qué esperar”, reconoció.

La participación de Cody y Caleb en Rápidos y Furiosos 7 ocurrió en circunstancias excepcionales. La muerte de Paul dejó varias escenas pendientes y la producción tuvo que recurrir a sus hermanos, al actor John Brotherton y a efectos visuales para completar la película.

Años después, los Walker volvieron a contemplar la posibilidad de que Paul apareciera nuevamente. En 2018, Caleb manifestó su deseo de realizar un cameo y Cody reconoció que podía existir una manera de hacerlo, aunque consideraba necesario que el resultado fuera tratado con cuidado.

Desde entonces, las películas posteriores han mantenido presente a Brian sin mostrarlo directamente. Ahora, la saga se prepara para su última entrega, titulada Fast Forever, cuyo estreno está previsto para el 17 de marzo de 2028.

Por ahora, no existe una confirmación de que Paul Walker vaya a aparecer en la cinta. Lo que sí está claro es que la familia mantiene una posición central en cualquier decisión relacionada con su imagen y que Cody no contempla volver a desempeñar el papel que asumió tras la muerte de su hermano.

La expectativa queda entonces en manos de la producción y, especialmente, de si encuentran una forma que permita recuperar a Brian sin alterar el cierre que recibió el personaje en Rápidos y Furiosos 7.

Tags
Paul WalkerCinePelículas
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 13 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: