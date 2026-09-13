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prima:Jorge Alberti regresa a las telenovelas mexicanas: “Ojalá y me quede más tiempo”

El actor puertorriqueño es parte de la producción “Todavía te amo”

13 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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El actor Jorge Alberti. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El actor puertorriqueño Jorge Alberti regresó a México con la esperanza de quedarse más tiempo en suelo azteca una vez concluya las grabaciones de la telenovela “Todavía te amo”, culebrón de Televisa que llegará a la audiencia a principios de 2027.

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