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“Woman Unknown” gana el León de Oro en Venecia

John Malkovich se llevó el premio al mejor actor por su interpretación en la comedia “Wild Horse Nine”

13 de septiembre de 2026 - 8:48 AM

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La directora May el-Toukhy posa para los fotógrafos tras recibir el León de Oro a la mejor película por "Woman Unknown", en la ceremonia de clausura de la edición del Festival de Cine de Venecia, (Scott A Garfitt)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

VENECIA, Italia — La cinta “Woman Unknown”, un drama sobre Dinamarca tras la ocupación nazi dirigido por May el-Toukhy, ganó el prestigioso León de Oro ayer, sábado, en la edición 83 del Festival de Cine de Venecia.

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El jurado encabezado por la actriz y directora Maggie Gyllenhaal anunció a los ganadores, entre ellos John Malkovich, que se llevó el premio al mejor actor por su interpretación en la comedia negra “Wild Horse Nine”, sobre la CIA.

Malkovich no asistió a la ceremonia, pero envió un mensaje en video en el que explicó que está filmando en Montreal.

“Me siento honrado de haber sido elegido para este premio, que se ha otorgado a tantos actores maravillosos”, manifestó.

Unas ocho mujeres han ganado

El-Toukhy, quien fue la única mujer que dirigió en solitario una película en la competencia principal este año, es la octava mujer en ganar el máximo premio del festival.

“Para mí personalmente, ‘Woman Unknown’ trata sobre el cuerpo femenino como un campo de batalla”, expresó El-Toukhy. “Al mismo tiempo, la película cuenta la historia de mujeres que no son vistas, invisibles y sin voz”.

Agradeció a Gyllenhaal por usar su voz para arrojar luz sobre las oportunidades desiguales para las mujeres en la realización cinematográfica.

La película, que aún no se distribuye en Norteamérica, se enfoca en una joven niñera y empleada doméstica que está a punto de casarse con su adinerado empleador en el período inmediato posterior a la guerra. Pero oculta una relación íntima secreta del pasado con un soldado alemán que amenaza con trastocar su reputación. La protagonista, Mathilde Arcel, ganó el premio a la mejor actriz del festival.

Arcel estaba visiblemente emocionada al aceptar el galardón, que colocó en el suelo mientras hablaba, ya que dijo que era muy pesado.

“Este es mi primer papel protagónico en una película y mi primera vez en un festival de cine”, manifestó. “Me siento extremadamente honrada”.

“Possible Love”, un retrato poético sobre las clases sociales y el trabajo del autor surcoreano Lee Chang-dong, ganó el León de Plata - Gran Premio del Jurado. “Possible Love” es la primera película de Lee en ocho años, tras su aclamada “Burning”.

“Vivimos en una época en la que el sentido del trabajo se desvanece y los vínculos humanos se rompen cada vez más”, declaró Lee a través de un traductor. “Hice esta película para preguntar qué puede y debe hacer el cine en tiempos como estos. Tomo este premio como una señal de que quieren que siga formulando estas preguntas”.

Documental sobre Gaza se lleva el premio especial del jurado

“NAZA”, un desgarrador documental de los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor sobre estrategias militares empleadas en la guerra en Gaza, recibió el premio especial del jurado.

“Honestamente no es muy fácil estar aquí de pie, pensando en toda la gente, los políticos israelíes, los periodistas en casa que están atacando esta película, negándola sin siquiera verla”, comentó Abraham. “Es realmente, realmente muy importante para nosotros que los israelíes vean esta película”.

La cinta se incorporó a la competición oficial a última hora—a petición de los cineastas — y se proyectó hacia el final del calendario, pero su impacto fue notable: recibió una ovación de pie que batió récords y se prolongó unos 25 minutos.

Filmada en las azoteas de Tel Aviv por la noche en extremo secreto durante tres años, “NAZA” presenta testimonios de 24 miembros del ejército israelí, incluidos oficiales de inteligencia y soldados, que ofrecen perspectivas sobre la guerra en Gaza y lo que dicen que es la matanza sistemática de civiles palestinos.

Por otro lado, el jurado otorgó el León de Plata a la mejor dirección a Ilya Krzhanovsky por su película “Dau”, un proyecto sobre los físicos soviéticos que construyeron la bomba atómica, el cual se llevó más de 20 años en concretarse. Krzhanovsky, quien renunció a su ciudadanía rusa en protesta por la guerra en Ucrania, dedicó el premio a los ucranianos, incluida su madre, que nació allí.

El director francés Stéphane Brizé ganó el galardón al mejor guion por su drama corporativo “A Good Little Soldier”. Malou Khebizi recibió el premio Marcello Mastroianni a la actriz emergente por su papel en “A Place to Heal”, de Cédric Kahn, ambientada en una sala psiquiátrica para adolescentes en un hospital público.

El jurado de este año incluyó a la directora de “The Voice of Hind Rajab”, Kaouther Ben Hania; al compositor inglés Daniel Blumberg; al cineasta francés Xavier Giannoli; a la cineasta afgana Shahrbanoo Sadat, y al cineasta hongkonés Johnnie To.

Las posibilidades de Malkovich de ganar un Oscar acaban de aumentar

Salvo por el triunfo de Malkovich, las películas de Hollywood con mayor despliegue de estrellas que competían se quedaron sin premios, entre ellas “Primetime”, “Bunker” e “Ink”.

Algunos ven los galardones del Festival de Cine de Venecia como indicios tempranos de quién podría tener posibilidades de obtener nominaciones y triunfos en los Oscar. En los últimos años, el hecho de que Brendan Fraser y Adrien Brody hayan sido ovacionados en el Festival de Venecia podría haberles dado impulso para ganar el premio al mejor actor en los Oscar.

Malkovich no ha ganado un Oscar.

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VeneciaCineFestivales
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