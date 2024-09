Tekashi le dedica tema a su expareja Yailin “La más viral”

“Tú dices que perdiste el tiempo, tú no perdiste el tiempo, tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti, quién te va a creer el cuento; déjale saber al mundo, háblale con la verdad que yo dejé mi carrera para darte una carrera a ti” , así inicia “La respuesta”, tema que Tekashi lanzó contra Yailin “La más viral”.

“Tú me dices rata, tu niña me dice papá porque yo le di el amor que su padre no le da”, dice sobre la bebé de un año. “Yo la amo en realidad y ojalá nunca sea mala como su mamá”.