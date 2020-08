El vocalista de Fiel a la Vega, Tito Auger reflexionó sobre el caos de las primarias que deben concluir mañana, domingo, la falta de soberanía en la democracia y tildó a los líderes políticos de ser una “claque mafiosa” en un escrito publicado en su cuenta de Facebook.

Auger cuestionó a quienes detuvieron el proceso de las primarias en el Partido Nuevo Progresista (PNP), así como la determinación del Tribunal Supremo para que mañana continúe la votación de las primarias en los colegios que no abrieron sus puertas el pasado 9 de agosto.

A su juicio, la decisión del “Tribunal Supremo no fue contundente con quienes suspendieron -por sus pantalones este proceso- Lo deja en el aire.... o sea...¿permiso para qué?”, subrayó el artista que a su vez destacó que lo que se ha realizado a través del tiempo en los procesos eleccionarios es seleccionar una “directiva que administre la colonia”.

A continuación sus declaraciones completas publicadas en su cuenta de Facebook.

“En esencia este país no es democrático, pues en el sentido completo de dicho término no goza de soberanía y no escoge realmente quien tiene la última palabra en cuanto a sus asuntos. Lo que hemos hecho siempre es escoger una directiva que administre la colonia. Ya ni eso. Esto se ha reducido a una claque mafiosa que no quiere soltar la llave del tesoro. Y son varias facciones peleando ese control. Nosotros somos sus fichas de juego. Ellos completamente desconectados del pueblo en un mundo de basura egocentrista y material, con sus golpes de adrenalina para los aventureros de la corrupción, pero un mundo caótico que en efecto pueden y saben navegar. La gente que paró el proceso eleccionario por sus pantalones (como parece ser la norma en este país, ilustrado de la manera más burda por el Sr Pierluisi y su puñado de horas como “gobernador” hace un año, pues...por sus pantalones) siguen ahí, campantes, dando directrices....y buscando votos! Estamos destinados a seguir en descomposición social y económica con estos intrusos. Es una tragedia. Electoralmente seguiremos agotando esperanzas. Las opciones emergentes son abaleadas desde el saque, muchas veces por la misma gente que las reclama. Las elecciones nunca, por lo menos aquí, han sido la solución. Escogemos de sus candidatos (clase política-económica) que no son nuestros (el pueblo) candidatos. El dinero manda. Los partidos son corporaciones con fines de lucro y poder, en propósito y esencia. El Supremo no fue contundente con quienes suspendieron -por sus pantalones este proceso- Lo deja en el aire....o sea...permiso para qué? Es arcaico, es medieval, es el viejo oeste y nos está matando Hay mejores opciones para organizar una sociedad, no hay duda. Aquí hay grandes mentes y corazones pero no pueden operar en semejante mierdero. Es la barbarie vs la población general. Esto hace a la gente tirar los guantes,...pero sugiero mejor entender la situación y no fantasear con un mundo prometido que nunca nos llegó. Esos mundos hay que crearlos. Exigirlos, lucharlos, idearlos. Hay que parar de jugar a la democracia con estos payasos. Han jodido al país, y nos han hecho creer que esto no sirve. Ese será su país no el mío. El mío convalece pero sigue siendo el mío. Y yo se cómo puede brillar. Esta década puede ser definitoria. Puerto Rico es mejor que esto. Eso se sabe”.