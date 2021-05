Sonriente, dulce, alegre, y con ese calor humano que distingue a los hermanos del Caribe, se muestra Miss Mundo 2019, Toni-Ann Singh, quien a pesar de que de niña partió con su familia para Estados Unidos se ha mantenido visitando Jamaica, la tierra que le vio nacer.

Desde su llegada a suelo boricua el pasado jueves, asegura que en Puerto Rico se siente “como en casa”, pues a pesar de que son idiomas diferentes los que se hablan en las dos islas del Caribe, les encuentra similitud en su belleza, la comida, la música, la brisa, el sonido, el cariño e, incluso, la risa de la gente le suena familiar.

“Me siento como en casa porque este país es bello y lo amo como si fuera el mío. Es mi primera vez aquí, pero siento que he estado aquí desde siempre”, dijo la reina de 25 años, cuya vida antes de ser coronada como Miss Mundo dice que era muy parecida a la que vive en la actualidad, en la que lavar los platos, limpiar y hacer las cosas que normalmente uno hace en la casa forman parte de su día a día.

No obstante, ha aprovechado su labor como parte del proyecto Belleza con Propósito, que es el motor principal que impulsa el certamen internacional que cumple su 70 aniversario, para aportar en favor no solo de su comunidad, sino de otras en el mundo.

“He estado mucho tiempo en mi comunidad porque vengo de un lugar que estaba en desarrollo y desatendido, y pensaba que, si tenía la oportunidad de aportar, debía hacerlo. Como reina, mis días son similares porque luego de ganar, aún lavo, limpio, todavía hago lo que mi mamá me dice, pero estoy feliz de decir que todavía tengo la oportunidad de ayudar a mi comunidad, pero a una mayor escala. Como parte de Belleza con propósito he podido pisar países que nunca había visitado en los que he tenido una oportunidad y la experiencia ha sido increíble”, dijo la joven jamaiquina.

Su reinado como Miss Mundo comenzó en diciembre de 2019, y con todas las memorias que han marcado esta etapa, la pandemia detuvo ciertas visitas a países a los que tenía agendado ir. No obstante, esta crisis de salud mundial no impidió que ella cumpliera con su misión, ese impacto que siempre tuvo presente y con el que sigue trabajando, aunque no haya visitado algunos lugares físicamente, por lo que aun así vive agradecida de la experiencia.

“Mi mensaje de belleza con propósito va dirigido hacia la mujer -y sin hacer prejuicios porque también pienso que los hombres son maravillosos y geniales para hacer un cambio-, pero hablo por mi experiencia como mujer. Sé lo que es haber tenido la oportunidad de expandir mis capacidades, como disfrutar de leer, cantar y bailar... Para eso he tenido a mi madre y un grupo de apoyo para alentarme y cultivar eso. Me pregunto quién hubiese sido yo si no hubiese contado con esa red de apoyo. Eso es lo que les quiero ofrecer a las otras mujeres especialmente, que tengan esas oportunidades porque ellas son las que traen al mundo a las futuras generaciones. Si somos capaces de darles las mismas posibilidades, se convertirían en las personas más increíbles del mundo, pues las oportunidades son infinitas. Tendrían la capacidad de crecer e ir tras lo que les apasiona. De esa forma, afortunadamente también podrían aportar a sus familias para trabajar un mundo mejor”, señaló la joven psicóloga, quien destacó que la pandemia fue una excelente oportunidad para estrechar los lazos familiares durante el tiempo de confinamiento por el COVID-19.

“Fue una buena experiencia para fortalecer la relación con mi mamá. Siento que muchas personas no tienen esa oportunidad de compartir con sus madres y la pandemia nos dio ese espacio para conectar de una forma especial con nuestras familias”, añadió.

De la música es una de las cosas que más le gusta hablar a Toni, pues siempre le ha gustado cantar y con mucha emoción recuerda su primer solo en el coro de la iglesia cuando apenas tenía 4 años. Aún es muy recordada por su interpretación de la canción “I Have Nothing” de Whitney Houston en lo que fue la noche de talento del Miss Mundo 2019, como una de las mini competencias distintivas de este certamen. Asimismo, con su voz y siendo Miss Mundo ha podido llevar su mensaje.

“Siempre quise usar esa pasión para cambiar el mundo. Nunca imaginé que iba a ser tan perfecto, gracias a Julia Morley (presidenta de la organización Miss World) tuve la oportunidad de crear música y que lo que se ganara fuera para recaudar fondos en diversos proyectos para más de 120 países. Fue una oportunidad en la que pude impactar sin estar físicamente en esos lugares. Y además de eso, la música habla desde el alma, de experiencias. Hay una frase que me gusta mucho que es “la persona que crea arte, una vez terminan de crear su obra, ya no es de ellos”. Es lindo cantar con el corazón y que los demás interpreten mi música como quieran. Ese compartir nos pertenece a todos. Amo ese sentimiento de poder de hacerlo con ese propósito”, señaló.

Luego de 14 meses, Toni-Ann pudo volver a ponerse su corona como Miss Mundo en lo que ha sido su primer viaje desde entonces. Acá la recibió la puertorriqueña Stephanie del Valle, Miss World 2016, con quien visitó el Bosque Nacional El Yunque, del que quedó enamorada. Este será uno de los lugares adonde llevarán a visitar a las 120 candidatas que visitarán a Puerto Rico por 28 días, hasta culminar con la celebración del certamen internacional el 16 de diciembre de este año en el Coca Cola Music Hall en el Distrito de Convenciones en San Juan.

Queda prendada de Lin Manuel Miranda

A otros de los eventos que Toni-Ann pudo aprovechar en esta visita, fue acudir el pasado sábado a la premier de la película “In the Heights”, del actor y dramaturgo de ascendencia puertorriqueña Lin-Manuel Miranda, a quien admira y pudo conocer personalmente, desde el nuevo cine de Caribbean Cinemas en El Distrito en San Juan.

“Lin Manuel es increíble, me encantó hablar con él, ver su don tan único y su pasión en todo lo que crea, especialmente por lo mucho que él representa para mí. Estuve escuchando el ritmo, la música y sonaba mucho a lo que ya sabía, pero nunca antes lo había escuchado de esa manera, en la que me sintiera tan cómoda en mi espacio. Él creó eso para gente joven como yo, que somos del Caribe, que nos hace sentir que pertenecemos a este lindo y colorido ambiente tropical. El hecho de que pude experimentar eso es increíble y me siento agradecida”, concluyó.