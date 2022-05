Desde que inició su trayecto hace 20 años en los medios de comunicación, la carrera de la comunicadora Yizette Cifredo ha ido en asenso. Su destacada participación en programas como “No te duermas”, “Objetivo fama” y “V Fifty Two” allanaron el camino para que, en la actualidad, con la llegada de las redes sociales, se convirtiera en una de las figuras más influyentes del país.

Llena de optimismo y esperanza, la modelo y empresaria continuó forjando un porvenir que, sin saberlo, sería prometedor, activo y persuasivo. Su presencia en proyectos de gran envergadura como “Vota o quédate calla’o” en 2008, “En el lente del ojo público” (2010) y debates políticos le sirven de evidencia.

Según transcurrieron los años, la “irremediable optimista compulsiva” también emprendió uno de sus proyectos más ambiciosos. En esta área Cifredo no puede medir los resultados en número de seguidores ni en ganancias económicas, pero, como manifiesta siempre que puede, está consiente del valor de su familia, amigos y equipo de trabajo encabezado por su esposo -Víctor Santiago- y su hija Eva.

/ 2000 - Representó al pueblo de Toa Alta en Miss Puerto Rico Petite, y ganó. (ANA MARTINEZ)

2000 - Se convirtió en Miss Puerto Rico Petite. (HERIBERTO CASTRO)

2004 - Como animadora del programa de Telemundo "No te duermas" junto a Antonio Sanchez "El Ganster". (JOSE REYES)

2004 - Se comprometió con el cantante Michael Stuart a bordo del crucero Destiny. (Archivo)

2005 - Fungió como animadora de la competencia de canto "Objetivo Fama" junto al cantante mexicano Victor Noriega. (YAMILETTE ARANA)

2006 - Animó junto a Julio Daniel Guzmán, mejor conocido como "El JD" el espacio "V Fifty Two". (Laura Magruder)

2008 - Formó parte del proyecto "Vota o quédate calla'o". (PIPO REYES/STAFF)

2010 - Presentó el programa "En el lente del ojo público" junto a Marjorie Ramirez y Zugey Lamela. (Ana Maria Abruna Reyes)

2012 - Se casó con el cantante y presentador de televisión Víctor Santiago. (Archivo)

2013 - En una sesión fotográfica por el Día de San Valentín para Primera Hora. (TERESA.CANINO@GFRMEDIA.COM 2012)

2014 - Embarazada de su primogénita Eva. (Archivo)

2017 - Junto a su hija Eva. (VANESSA SERRA DIAZ)

2020 - Conductora del programa "¡Ahora es!" de Univisión Puerto Rico. (NEIDY ROSADO)

2022 - Dio el salto a Wapa Televisión para integrarse a "NotiCentro al amanecer". (David Villafane/Staff)

Esta semana, su prima Joanna Cifredo, en complicidad con el “amado” de la presentadora y parte del equipo de “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisión se unieron para sorprender a la recién nombrada directora de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico. Con la ayuda del muralista Shipwreck, el grupo plasmó parte del amor y orgullo que la fundadora de la empresa Brío 27, LLC, siente por su isla.

“De todo corazón, gracias… Se me hace difícil apalabrar el honor y la inmensa gratitud que siento de que un gran artista, Shipwreck , junto con un colega, Raymond, y el consentimiento de la comunidad de Puerta de Tierra, plasmaran en este mural una foto que compartí hace algún tiempo. Una foto que se hizo con amor y respeto a mi bandera como puertorriqueña y como mujer. Que no se trata de un sujeto, no es Yizette. Me tomé el atrevimiento de vestirme de mi isla y perderme sin nombre, simplemente ser”, sostuvo a través de las redes sociales.

Cifredo continuó que no sabe si merece semejante acto. Aún así, prefiere recibirlo con humildad y compromiso. “¡Con lo poco o mucho que tenga, cuentan con esta optimista compulsiva sin remedio!¡Les quiero y valoro un mundo!”, añadió.

Mediante las decenas de visuales que se publicaron esta semana en las redes sociales sobre el gran momento, la emoción de la comunicadora es casi palpable. Cifredo llegó “engañada” hasta el terreno ubicado en Puerta de Tierra para ser partícipe de la develación. Allí también estuvo presente Santiago, quien selló el acto con un beso y rosas rojas.