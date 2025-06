“Un tiro por la culata” se estrena con enredos, secretos y mucha puntería fallida

¿Qué sale cuando se junta la elocuencia de Sara Pastor, la pasión de Edwin Emil Moró y la sensibilidad de Mario Roche? Un trío actoral perfecto.

Esto fue lo que llegó al Estudio de GFR Media esta semana para conversar sobre “Un tiro por la culata”. La pieza, escrita y regida por Luis Muñoz “Batman”, subirá a escena desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de junio en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce como parte del “True Color Fest 2025”.

“Yo la definiría como una comedia de enredos sobre la diversidad de identidades sexuales, culturales, nacionales, de países. El punto de encuentro de todos estos personajes, de todas estas identidades, de todas estas nacionalidades, es el hotel tipo boutique ‘Los Adoquines’ de ‘Doña Chón’ (Sara Pastor)”, comenzó Roche sobre la comedia dramática.

PUBLICIDAD

La actriz española, de inmediato, comentó que no se identifica con el personaje de “Doña Chón”. Esto, sin embargo, es lo que más le gusta de darle vida.

“Si se pareciera a mí, pues no tendría ningún chiste. A mí me gustan los retos, y son retos culturales, de forma de pensar, de acento, de todo. Entonces, esta mujer, yo la he empezado a querer desde la apertura, desde no juzgarla, desde no entenderla, no necesito entenderla, lo que tengo es que prestarle mi corazón, mis sentimientos, mi respiración y mi cuerpo para transmitir lo que ella es, no lo que yo pienso que tiene que ser”, dijo.

Sara Pastor le dará vida a "Doña Chón". (Carlos Rivera Giusti/Staff//GFR Media)

“Doña Chón”, continuó la anfitriona del podcast “Mujeres que no caducan”, a pesar de que es muy divertida, ha sufrido mucho en la vida y no ha sabido cómo manejar el dolor.

“Lo que le pasa a muchísima gente. Tiene una sobrecarga de dolor interno y no sabe cómo procesarla, y se automedica. Entonces, ha creado una vida un poco paralela. Las cosas que no le gustan las cambia, así de fácil”, puntualizó.

Moró coincidió con Pastor. El también comediante reiteró “lo maravilloso” de prestarle sus cuerpos a los personajes para que cobren vida.

“Al personaje de ‘Yoyo’ lo he abrazado muchísimo porque me entristece la situación por la que está pasando debido a que su papá, ‘Federico Feliciano’ (Mario Roche), lo lleva a un centro de rehabilitación para curar la homosexualidad. Cosa es que es el disparate más grande que se ha inventado”, subrayó.

PUBLICIDAD

Edwin Emil Moró interpretará a "Yoyo". (Carlos Rivera Giusti/Staff//GFR Media)

Quien también es integrante del programa de comedia “El remix” de Wapa Televisión hizo un paréntesis para compartir una experiencia que vivió recientemente y que lo marcó. El actor se hizo referencia al momento cuando se topó con un meme que leía “La cura para la homosexualidad existe y se llama Jesús”.

“Y eso a mí me molesta muchísimo porque yo creo que Jesús era el revolucionario que creía en el amor, el amor de la humanidad. Y me parece que dos hombres o dos mujeres se aman tal cual, como un hombre o una mujer, como tu mamá y tu papá, y me parece algo antinatura querer cambiar eso simplemente para satisfacer a una persona. Me molesta porque he aprendido a no juzgar a mis personajes”, sostuvo.

Por fortuna, todos los integrantes de “Un tiro por la culata” tienen que encontrarse con “Doña Chón”, quien arregla unas situaciones y alborota algunas otras. Este detalle, de igual manera, provocó que Moró tuviera una conversación con el asistente de producción, el dramaturgo Roberto Alexander.

“Yo le cuestioné porque el personaje, para mí, desde mi perspectiva, desde mi experiencia de vida, lo estaba llevando de una manera y no me hacía lógica. En una conversación, Roberto Alexander me dice que es por esta otra forma, desde su punto de vista, cuando él lo escribió lo hizo de cierta forma”, explicó.

Al final, según el isabelino, la audiencia se dará cuenta de que todos los personajes están inspirados en el amor. Eso sí, advirtió, “no necesariamente en la forma que la gente puede esperar, pero somos gente que queremos y el amor es amor”.

PUBLICIDAD

Mario Roche caracterizará a "Federico Fernández". (Carlos Rivera Giusti/Staff//GFR Media)

A Roche, por su parte, le tocó ser el antihéroe, el villano, el padre ausente, el esposo maltratante, el intolerante. En el fondo, defendió, “Federico” lo que busca es redimirse y revertir su comportamiento y su manera de actuar con su entorno.

“Al final, por unas circunstancias que el público verá, él quiere dejar, por ejemplo, esos lazos establecidos, aunque él no esté”, agregó.

“Tú no puedes quitar el teatro”

Con esta pieza, expresaron los intérpretes, además de entretener, llevarán un mensaje. Al fin de cuentas, una de las misiones del teatro es educar al pueblo.

“Es una pena que en la televisión casi no se puede hablar de estos temas por los changuitos. Cuando se hace en el cine, pues no todo el mundo apoya el cine. Me parece mágico que se presente en el teatro, y que el público vaya porque la realidad es que desde que Rafael Rojas hacía el Festival del Tercer Amor hasta ahora, el ‘True Color Fest’, siempre ha tenido un apoyo maravilloso”, dijo Moró.

Pastor, quien se describió “muy amiga” de Aníbal Rubio, creador del “True Color Fest”, contó que lo ha acompañado desde la primera edición. Su historia en el festival, además, ha sido desde distintas trincheras.

“Porque yo creo que el arte no solamente educa, sino que también da un espacio de naturalidad, y es donde tendríamos que llegar, si llegáramos a lo que tenemos que llegar. A que esto no sea una cosa definida con un apellido, sino que seamos lo que somos, lo que siempre hemos sido, somos gente, punto. Sin apellido, sin etiqueta, sin nada”, manifestó.

PUBLICIDAD

Roche añadió que “Un tiro por la culata” es la única comedia que formará parte del “True Color Fest” 2025. Las demás piezas, adelantó, poseen elementos de intensidad dramática.

“Por otro lado, yo creo que tiene un mérito tremendo lo que está haciendo Aníbal porque después de todo, y en una coyuntura y contexto como el actual, tiene una pertinencia tremenda, y lo veo como una experiencia artística que trasciende la cuestión de la comunidad LGBTQ+, y que tiene que ver con promover la convivencia, la tolerancia y el respeto hacia los demás”, expresó.

Pastor, de forma contundente, exteriorizó: “O sea, tú no puedes quitar el teatro porque estás quitando la cultura de tu país, de tus artistas, entonces nos están aislando, la gente nos quiere ver, y en un contexto en el que no se da tanto el teatro, como el verano, creo que es, en gran medida, parte del éxito del festival”.

El elenco incluye a María Bertólez, Yadyliz Barbosa y Scott Durán, quienes serán dirigidos por Lynnette Salas. El equipo de producción, asimismo, contará con el diseño de luces de Lynnette Salas, el vestuario de Marisa Gómez, el maquillaje de Alexander Pabón y la utilería de María Bertólez.

Los boletos para “Un tiro por la culata” producida por Juan R. Ward Cid para WCE LLC están disponibles en Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.